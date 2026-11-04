'Đêm hội thưởng trà' - Điểm nhấn tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ tham dự đêm hội.

Mở đầu đêm hội, trong tiếng hòa tấu nhạc cụ dân tộc với giai điệu "Hoa thơm bướm lượn", 30 trà nương trong trang phục truyền thống đã trình diễn nghệ thuật pha trà, rót trà mời đại biểu và khách quý.

Những chén trà Thái Nguyên thơm nồng cùng phong cách đón tiếp chân tình, mến khách đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa đậm đà bản sắc xứ Trà.

Điểm nhấn của chương trình là phần nghệ thuật "Hương trà hội tụ", được dàn dựng công phu qua hai chương: "Di sản xứ trà - Đậm đà bản sắc" và "Hội tụ tinh hoa - Vươn xa thế giới". Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đưa người xem đến với hành trình khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền.

Những làn điệu hát then cổ, múa Tắc xình, múa bát mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Bắc được kết nối với hát xoan Phú Thọ, dân ca quan họ Bắc Ninh, hát xẩm Hà Nội, ví giặm Nghệ Tĩnh, cồng chiêng Tây Nguyên và đờn ca tài tử Nam Bộ.

Đặc biệt, màn trình diễn "Mạch nguồn sự sống" kết hợp công nghệ 3D mapping với múa dân gian đương đại tạo nên hiệu ứng sân khấu ấn tượng, làm nổi bật sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Không chỉ tôn vinh văn hóa trà trong nước, đêm hội còn mở rộng không gian nghệ thuật đến với văn hóa thưởng trà của các quốc gia phương Đông. Hoạt cảnh trà đạo kết hợp múa trống Nhật Bản "Tamagawa Taiko", tiết mục "Hái trà, mời trà" gắn với văn hóa trà Long Tỉnh của Trung Quốc và tác phẩm "Nhân duyên" do đoàn nghệ thuật Hàn Quốc biểu diễn đã mang đến những sắc màu giao lưu văn hóa quốc tế đặc sắc.

Khép lại chương trình là tiết mục mashup "Việt Nam tinh hoa - Rực rỡ Việt Nam tôi", lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và khát vọng hội nhập, vươn xa. Cùng với các màn trình diễn nghệ thuật, hoạt động giao lưu, thưởng trà cộng đồng tạo cơ hội để đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ và du khách trực tiếp thưởng thức hương vị trà Thái Nguyên, cảm nhận nét đẹp trong văn hóa ứng xử, giao tiếp của người Việt bên chén trà.

Đêm hội thưởng trà tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã thu hút hàng chục ngàn lượt người đến trải nghiệm trong dip Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Trà nương trong trang phục truyền thống trình diễn nghệ thuật pha trà, rót trà mời đại biểu và khách quý.

Các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn của chương trình là phần nghệ thuật "Hương trà hội tụ", được dàn dựng công phu qua hai chương: "Di sản xứ trà - Đậm đà bản sắc" và "Hội tụ tinh hoa - Vươn xa thế giới".

Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đưa người xem đến với hành trình khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền.

Đêm hội thưởng trà rực rỡ sắc màu.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), "Đêm hội thưởng trà" không chỉ là chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách mà còn gửi gắm thông điệp về sự hội tụ, kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa trà.

Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, sức hấp dẫn của thương hiệu trà Thái Nguyên, đưa văn hóa trà trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối di sản truyền thống với xu hướng giao lưu, hội nhập quốc tế.