Đêm hội Thành Tuyên sẵn sàng bừng sáng
Tối 20/9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang rực sáng trong Đêm hội Thành Tuyên 2026 với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”.
Từ chiều, hàng nghìn người dân, du khách cùng hòa vào không gian lễ hội với chương trình nghệ thuật, múa lân, sư, rồng và màn diễn diễu của 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu – những sản phẩm được cộng đồng sáng tạo, chế tác và mang xuống phố.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/dem-hoi-thanh-tuyen-san-sang-bung-sang-540100.html