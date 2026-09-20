Đêm hội Thành Tuyên sẵn sàng bừng sáng

Từ chiều, hàng nghìn người dân, du khách cùng hòa vào không gian lễ hội với chương trình nghệ thuật, múa lân, sư, rồng và màn diễn diễu của 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu – những sản phẩm được cộng đồng sáng tạo, chế tác và mang xuống phố.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trước giờ Đêm hội Thành Tuyên 2026 chính thức diễn ra lúc 20 giờ ngày 20/9.

Chuẩn bị cho màn diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tạo nên sắc màu đặc trưng của Đêm hội Thành Tuyên 2026.

Những mô hình đèn Trung thu khổng lồ, được người dân trực tiếp sáng tạo và chế tác, trở thành tâm điểm của Đêm hội Thành Tuyên.

Các mô hình đèn khổng lồ được trang trí cầu kỳ, trở thành điểm nhấn thu hút người dân và du khách.

Đông đảo người dân và du khách tập trung tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, hòa vào không khí náo nức của đêm hội.

Các em nhỏ thích thú trước những mô hình đèn Trung thu rực rỡ trong không gian “Lung linh đêm hội trăng rằm”.