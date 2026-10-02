Đêm hội năm châu bừng sáng Hoàng thành Thăng Long

Trước giờ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham quan, giao lưu tại các không gian văn hóa quốc tế, nơi giới thiệu những nét đặc trưng về nghệ thuật, trang phục và đời sống văn hóa của các quốc gia tham dự Lễ hội. Ảnh: Huy Thành

Không gian văn hóa Lào thu hút các đại biểu bằng những màn trình diễn mang đậm bản sắc truyền thống, góp thêm sắc màu cho bức tranh giao lưu văn hóa đa quốc gia tại Lễ hội. Ảnh: Huy Thành

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai mạc, nhấn mạnh thông điệp hội tụ để thấu hiểu, kết nối, phát triển, gìn giữ để trao truyền và sáng tạo, làm giàu thêm giá trị di sản. Ảnh: Huy Thành

Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, đại diện UNESCO, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân trong nước và quốc tế. Ảnh: Huy Thành

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026. Ảnh: Huy Thành

Những làn điệu Quan họ Bắc Ninh được đưa lên sân khấu trong một không gian trình diễn hiện đại, góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ảnh: Huy Thành

Các đoàn nghệ thuật quốc tế mang tới những tiết mục đặc trưng của từng nền văn hóa, từ âm nhạc, vũ điệu đến nghệ thuật trình diễn, tạo nên cuộc gặp gỡ sinh động giữa những bản sắc khác biệt. Ảnh: Huy Thành

Âm thanh của trống, đàn và các nhạc cụ truyền thống hòa quyện với công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên những lớp màu vừa quen thuộc, vừa mới mẻ cho sân khấu khai mạc. Ảnh: Huy Thành

Các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật và đại diện nhiều quốc gia cùng xuất hiện trên sân khấu, tạo nên hình ảnh biểu trưng cho tinh thần “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” của Lễ hội năm nay. Ảnh: Huy Thành

Sân khấu Hoàng thành Thăng Long rực sáng trong đêm khai mạc, với hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn quy mô lớn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính thị giác. Ảnh: Huy Thành

Đông đảo người dân và du khách theo dõi các chương trình biểu diễn và tham quan những không gian văn hóa quốc tế, tạo nên không khí sôi động ngay trong đêm đầu tiên của Lễ hội. Ảnh: Huy Thành

Không gian Hoàng thành Thăng Long trở thành sân khấu giao lưu rộng mở, nơi những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại cùng gặp gỡ trong một đêm nghệ thuật đa sắc. Ảnh: Huy Thành

Đêm khai mạc khép lại trong ánh sáng rực rỡ và sắc màu hội tụ, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu quốc tế diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 01-04/10. Ảnh: Huy Thành