Đêm hội đại đoàn kết xã Bằng Luân (Phú Thọ)

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo xã Bằng Luân, đông đảo người dân và du khách.

Đông đảo người dân tham dự chương trình.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Luân cho biết, Bằng Luân có đất đai trù phú, khí hậu thuận hòa, những vườn bưởi đặc sản, những cánh rừng xanh ngát, cùng những con người cần cù, đoàn kết, nghĩa tình và mến khách. Đó là vốn quý để đảng bộ xã xác định hướng phát triển của địa phương là kinh tế nông, lâm nghiệp đa giá trị, gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm và kinh tế tuần hoàn.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chỉ đạo chương trình.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy tin tưởng đêm hội là dịp để mọi người gặp gỡ, sum vầy, tri ân những đóng góp cho cộng đồng, cùng hướng tới ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Mỗi người góp một việc làm tích cực, mỗi thôn tạo một đổi thay, cùng chăm chút vườn cây, đường làng, ngõ xóm, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng xanh hơn, giàu đẹp hơn; để mỗi mùa thêm quả ngọt, mỗi mái nhà thêm ấm no, hạnh phúc; để những cuộc hẹn văn hóa, lễ hội nông sản, Giải chạy “Trái bưởi vàng” trở thành nét đẹp thường niên, mang dấu ấn riêng của Bằng Luân - nơi bè bạn gần xa mong muốn tìm về.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Luân phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bằng Luân; chúc mừng các tập thể, gia đình, cá nhân được biểu dương tại đêm hội. Đồng chí tin tưởng, cách làm hay, những tấm gương vì cộng đồng sẽ tiếp tục được nhân rộng, để bà con cùng học tập và làm theo.

Đồng chí Bùi Đức Hinh đánh giá cao công tác an sinh xã hội và huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của xã Bằng Luân được quan tâm hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Luân đã vận động, tiếp nhận hơn 800 suất quà trị giá gần 600 triệu đồng chăm lo Tết cho các đối tượng; huy động nguồn lực xã hội xây dựng 4 tuyến đường điện chiếu sáng trị giá 1,5 tỷ đồng, 1 tuyến đường hoa dài 8km với kinh phí gần 500 triệu đồng, tiếp nhận 21 máy tính hỗ trợ các thôn, trường học và gói gỗ trợ y tế trị giá 700 triệu đồng…

Ban tổ chức trao thưởng nội dung kéo co.

Ban tổ chức trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần cần cù, sáng tạo và những kết quả đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bằng Luân tiếp tục chung sức, đồng lòng, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Mong rằng, niềm vui và tinh thần đoàn kết của đêm hội tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống hằng ngày, để mỗi gia đình là một mái ấm văn hóa, mỗi người dân có trách nhiệm với cộng đồng, mỗi khu dân cư thực sự là nơi gắng bó, sẻ chia và nghĩa tình.

Trong khuôn khổ đêm hội, Ban tổ chức trao thưởng môn kéo co giữa khu dân cư và gian hàng quê đại đoàn kết; tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc; đêm lửa đại đoàn kết-thắp sáng tinh thần đoàn kết, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển.