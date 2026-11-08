Đêm hội cồng chiêng Gia Lai 2026: Bản hòa âm giữa đại ngàn

Hội tụ sắc màu văn hóa, kết nối những nhịp chiêng

Tối 7/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Trong không gian đại ngàn, tiếng cồng, tiếng chiêng hòa cùng những vòng xoang, đưa người dân và du khách vào hành trình khám phá những sắc màu văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên và nhiều vùng miền trên cả nước.

Đêm hội trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt khi quy tụ gần 2.000 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và 29 xã của tỉnh Gia Lai.

Từ những âm thanh trầm hùng của cồng chiêng Tây Nguyên đến sắc thái văn hóa của các cộng đồng dân tộc ở nhiều vùng miền, tất cả cùng hòa quyện trong một không gian nghệ thuật giàu bản sắc. Không chỉ là cuộc gặp gỡ của những người yêu văn hóa truyền thống, đây còn là dịp để các nghệ nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những giá trị di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phát biểu khai mạc Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Từ bao đời nay, tiếng cồng, tiếng chiêng đã ngân vang trong đời sống buôn làng Tây Nguyên, từ những nghi lễ thiêng liêng đến các ngày hội cộng đồng. Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc. Đó là tiếng nói của tâm hồn, là ký ức của cộng đồng, là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, với tổ tiên và với nhau”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những giá trị đặc sắc ấy đã làm nên Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005, trở thành niềm tự hào của Tây Nguyên và cả dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, Festival năm nay càng thêm ý nghĩa khi Gia Lai vinh dự đón nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia đối với bộ chiêng Kơ Đơ. Đây không chỉ là sự tôn vinh giá trị của một hiện vật quý mà còn là sự ghi nhận những lớp trầm tích văn hóa, tri thức và ký ức cộng đồng được kết tinh qua thời gian.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức trong bảo tồn di sản trước tác động của đời sống hiện đại. Nhiều nghệ nhân am hiểu bài chiêng cổ, kỹ thuật chỉnh chiêng và tri thức dân gian đã cao tuổi, trong khi việc trao truyền cho thế hệ trẻ còn khó khăn.

Trong không gian đại ngàn, tiếng cồng, tiếng chiêng hòa cùng những vòng xoang, đưa người dân và du khách vào hành trình khám phá những sắc màu văn hóa đặc sắc.

Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn không phải để văn hóa đứng yên trong quá khứ, mà để văn hóa tiếp tục sống và phát triển cùng cộng đồng. Trong đó, người dân là chủ thể của di sản; già làng, nghệ nhân là những người nắm giữ tri thức quý báu; buôn làng là không gian sống của di sản. Tỉnh sẽ quan tâm nghiên cứu, kiểm kê, số hóa các giá trị có nguy cơ mai một; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ; gìn giữ không gian văn hóa gắn với sinh kế và đời sống Nhân dân.

Từ bảo vật quốc gia đến khát vọng đưa di sản tiếp nối, trao truyền phát huy bản sắc

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm hội là nghi thức công bố Bộ cồng chiêng Kơ Đơ được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Nghi thức công bố Bộ cồng chiêng Kơ Đơ được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Theo giới thiệu tại chương trình, bộ cồng chiêng Kơ Đơ có niên đại đầu thế kỷ XX, gắn với thiết chế xã hội đặc biệt của người Jrai là Pơtao Apui (Vua Lửa). Trong đời sống cộng đồng, bộ chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn mang giá trị văn hóa, tín ngưỡng và thể hiện uy quyền, địa vị của các thủ lĩnh Jrai ở những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Với những giá trị khoa học, văn hóa và tín ngưỡng cổ truyền nổi bật, Bộ cồng chiêng Kơ Đơ do Bảo tàng Pleiku lưu giữ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 14, tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026.

Đêm hội trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt khi quy tụ gần 2.000 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và 29 xã của tỉnh Gia Lai.

Sự hiện diện của bảo vật trong đêm hội mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Cùng với việc tôn vinh bộ chiêng quý, chương trình còn giới thiệu những nghệ nhân đang ngày ngày gìn giữ các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ. Bởi di sản không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng mà còn phải tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, được thực hành và trao truyền qua các thế hệ.

Tiếp nối nghi thức công bố bảo vật, chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành chuỗi liên khúc, kết hợp giữa âm nhạc đương đại với những thanh âm truyền thống. Các tiết mục như “Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín”, “Rước nước về làng”, “Ngày mai anh đi”, “Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên”, “Giữ lấy cồng chiêng”, “Giai điệu dân ca Bahnar ru con”… lần lượt đưa khán giả đến với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những câu chuyện về mùa màng, nguồn nước, nghề dệt, múa khiên, nhà rông, chợ phiên và tình yêu buôn làng được tái hiện sinh động. Mỗi tiết mục không đơn thuần là một màn trình diễn mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên, bảo tồn phong tục, tập quán và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sự kết hợp giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và những người trẻ đã tạo nên diện mạo mới cho đêm hội.

Sự kết hợp giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và những người trẻ đã tạo nên diện mạo mới cho đêm hội. Những nhịp chiêng cổ truyền được đặt trong không gian âm nhạc đa dạng nhưng vẫn giữ vai trò trung tâm, làm nổi bật sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2026, không chỉ là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh một Gia Lai mới đến bạn bè trong nước và quốc tế. Như Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc: “Gia Lai mong muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, để du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân”.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại chương trình:

Tối 7/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng Gia Lai 2026.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đêm hội trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt khi quy tụ gần 2.000 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và 29 xã của tỉnh Gia Lai.

Từ những âm thanh trầm hùng của cồng chiêng Tây Nguyên đến sắc thái văn hóa của các cộng đồng dân tộc ở nhiều vùng miền, tất cả cùng hòa quyện trong một không gian nghệ thuật giàu bản sắc.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ của những người yêu văn hóa truyền thống, đây còn là dịp để các nghệ nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những giá trị di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những câu chuyện về mùa màng, nguồn nước, nghề dệt, múa khiên, nhà rông, chợ phiên và tình yêu buôn làng được tái hiện sinh động.

Mỗi tiết mục không đơn thuần là một màn trình diễn mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên, bảo tồn phong tục, tập quán và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các thành viên Đội bóng đá nữ Đắk Đoa cũng góp mặt trong chương trình nghệ thuật.

Lãnh đạo các xã, phường theo dõi chương trình.

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2026, không chỉ là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh một Gia Lai mới đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Khi đêm hội khép lại, những nhịp chiêng vẫn còn ngân vang trong lòng người tham dự. Giá trị lớn nhất của một lễ hội không chỉ nằm ở quy mô hay những màn trình diễn trên sân khấu, mà còn ở việc di sản tiếp tục được gìn giữ, thực hành và trao truyền trong từng buôn làng.