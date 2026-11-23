19h30, tại bến thả hoa bên sông Thạch Hãn﻿, lời tri ân của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương mở đầu bằng lời kính thưa gửi tới anh linh những người đã ngã xuống trên mảnh đất này. Trước các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh, người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh nhắc đến những lá thư chưa kịp gửi về nhà, những lời hẹn còn dang dở và những người mẹ đã đợi con suốt những năm chiến tranh.

Từ bến thả hoa, câu chuyện đêm 22/11 trở về với 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Trong mùa hè năm 1972, bom đạn trút xuống Thành cổ﻿ và thị xã Quảng Trị, nay là phường Quảng Trị. Cuộc chiến đấu ấy góp phần vào thắng lợi trên bàn đàm phán Paris, tạo đà cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Giữa những mất mát được nhắc bên bờ Thạch Hãn, có câu chuyện về những thầy giáo trẻ vừa rời bục giảng, những học sinh, sinh viên đang tuổi mười tám, đôi mươi. Họ gấp lại trang sách, khoác ba lô, đội mũ tai bèo lên đường. Trong hành trang của họ còn có những dự định về lớp học, giảng đường, về một ngày trở về tiếp tục công việc và việc học còn dang dở.

Có người nằm lại dưới lòng sông, có người hy sinh trên mảnh đất Thành cổ. Sau chiến tranh, vẫn còn những gia đình chưa tìm được hài cốt người thân. Trong lời tri ân trước phút mặc niệm, Giám đốc Sở GD&ĐT gửi lời sẻ chia tới những gia đình ấy, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ thầy cô đã đi qua chiến tranh và bền bỉ dạy học trên mảnh đất Quảng Trị.

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Đêm hoa đăng diễn ra vào ngày 14 tháng 10 âm lịch, là một trong những hoạt động của ngành GD&ĐT Quảng Trị nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dịp này, các thầy cô và học sinh gặp nhau bên dòng sông mà nhiều em từng biết qua bài học về Thành cổ. Cũng từ bến sông ấy, câu chuyện lịch sử được kể qua những điều gần gũi với các em hôm nay như một lớp học, một trang sách hay ước mơ được trở lại trường của những người đã ra trận khi còn rất trẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT bày tỏ mong muốn mỗi thầy cô sẽ là “một người kể chuyện lịch sử bằng trái tim”. Với học sinh, việc nâng niu một ngọn hoa đăng bên dòng Thạch Hãn là dịp để các em nghĩ về những người từng ở độ tuổi gần với mình, về những việc họ chưa kịp làm và về cơ hội học tập mà các em đang có.

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Trước anh linh các liệt sĩ, lời hứa của ngành giáo dục được gửi gắm vào những việc thường ngày. Thầy cô tận tụy với công việc dạy học, học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện. Câu chuyện về những người từng rời lớp học để ra trận sẽ được các thế hệ thầy cô kể tiếp cho học trò, từ những trang sách đến những chuyến trở về các địa chỉ lịch sử của quê hương.