Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới tại Đại hội Phật giáo toàn quốc

Tối 6/11, tại khu vực sân trước Đại giảng đường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Bình Lợi), Ban Văn hóa Trung ương phối hợp cùng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026).

Đêm hoa đăng mang ý nghĩa cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước thanh bình, Giáo hội hưng thịnh, nhân dân an lạc. Đây cũng là dịp tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối đã có công xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt 45 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết những ngọn nến, đóa hoa đăng được thắp sáng trong không gian trang nghiêm mang theo tâm nguyện hướng về Tam bảo, cội nguồn dân tộc và các bậc tiền nhân.

Theo Hòa thượng, mỗi ngọn nến là một lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng thắp sáng là một tâm nguyện tiếp nối. Thông qua nghi lễ, Ban tổ chức mong muốn gửi gắm ước nguyện về một đất nước thanh bình, Giáo hội hưng thịnh, nhân dân an lạc, thế giới hòa bình.

Nhắc lại chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, các bậc tôn túc đã kiên trì vận động, kết nối 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đó là quá trình đòi hỏi sự nhẫn nại, hy sinh và tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vượt qua những khác biệt vì mục tiêu chung. Trong đêm hoa đăng, Hòa thượng cũng bày tỏ lòng thành kính tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận cùng các bậc tiền bối hữu công.

Đồng thời, nghi lễ là dịp tri ân các thế hệ lãnh đạo Giáo hội đã góp phần gìn giữ giới luật, xây dựng Tăng đoàn, phát triển giáo dục Phật giáo và đưa tinh thần từ bi của đạo Phật vào đời sống xã hội. Bên cạnh việc tưởng niệm các bậc tiền bối Phật giáo, đêm hoa đăng còn hướng đến tri ân các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất, bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho rằng, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X mở ra chặng đường phát triển mới của Giáo hội. Sự vững mạnh của Giáo hội gắn liền với trách nhiệm của mỗi người con Phật trong việc giữ gìn đạo hạnh, phát huy trí tuệ và phụng sự cộng đồng.

Hòa thượng mong muốn mỗi tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, có trách nhiệm với cộng đồng, để ánh sáng trí tuệ và từ bi được lan tỏa trong đời sống.

Đêm hoa đăng diễn ra trong chuỗi hoạt động của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM từ ngày 5 - 7/11. Trước đó, trong sáng 6/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập; chiều cùng ngày, Đại hội bước vào phiên làm việc thứ nhất, xem xét các nội dung về công tác Phật sự và nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031.