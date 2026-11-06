Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an

Lễ hội diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh), thu hút hàng ngàn Tăng ni, Phật tử tham dự.

Chia sẻ tại buổi lễ, hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng tỏa sáng gửi gắm một tâm nguyện tiếp nối.

Đêm hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, nhân sinh an lạc.

Theo hòa thượng, trong giờ phút thiêng liêng, giữa không gian lắng đọng, những người tham dự cùng nâng ngọn nến trên tay, thành kính hướng về tam bảo, cội nguồn dân tộc và các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng ngôi nhà chung đoàn kết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng tỏa sáng gửi gắm một tâm nguyện tiếp nối...

Trước ánh từ quang, đại chúng thành kính tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận, Hòa thượng Thích Trí Thủ - vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đầu tiên, cùng chư vị tiền bối hữu công đã đặt nền móng, xây dựng mái nhà chung của Phật giáo Việt Nam.

Hàng ngàn Tăng ni tham dự lễ hội hoa đăng.

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, các bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội qua nhiều thời kỳ đã góp công giữ gìn giới luật, đào tạo tăng tài, phát triển giáo dục, hoằng truyền chính pháp và đưa tinh thần từ bi vào đời sống. Từ mái chùa, giảng đường đến những nơi còn nhiều khó khăn, ánh sáng đạo pháp được trao truyền qua sự tận tụy và phụng sự của nhiều thế hệ Tăng ni.

Bên cạnh việc tưởng niệm các bậc tiền bối Phật giáo, đêm hoa đăng còn là dịp thành kính tri ân các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất, bảo vệ Tổ quốc.

Đông đảo Phật tử, tình nguyện viên cùng tham dự lễ hội.

Lễ hội cũng là dịp để các thế hệ Tăng ni, Phật tử cùng nhìn lại hành trình 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp nối truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp và đồng hành cùng dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, hàng ngàn Tăng ni, Phật tử cùng nâng những ngọn nến trên tay cùng thực hiện nghi thức dâng hương, dâng đăng, truyền đăng, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc và tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân.

Ánh sáng từ những đóa hoa đăng hòa quyện, tạo nên không gian lung linh, lắng đọng, gửi gắm ước nguyện về một thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước thái bình, thịnh vượng.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng 7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh).