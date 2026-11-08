Đêm Doanh nhân Chợ Lớn - Kết nối thế hệ kế thừa

Phát biểu khai mạc, ông Hàng Vay Chi – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp khu vực Chợ Lớn cho biết, thông qua chương trình, Ban tổ chức muốn tạo ra một không gian gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm sự hòa hợp, hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhằm tạo ra giá trị, tạo nên cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát triển bền vững. Đêm Doanh nhân Chợ Lớn không chỉ hướng đến thành công trong kinh doanh, mà còn mong muốn khơi dậy và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Hàng Vay Chi – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp khu vực Chợ Lớn phát biểu khai mạc

“Tôi mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức sẽ ngày càng bền chặt, mở rộng thêm nhiều cơ hội giao thương phát triển kinh doanh và tổ chức thêm nhiều hoạt động từ thiện thiết thực. Qua đây, tôi kêu gọi doanh nhân, doanh nghiệp hãy tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội, cùng nhau xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Chợ Lớn ngày càng phát triển, năng động, nghĩa tình và thịnh vượng”, ông Hàng Vay Chi nói.

Ông Trương Khánh Vân - Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân trẻ Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Ông Trương Khánh Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nệm Vạn Thành, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân trẻ Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam cho biết, CLB Doanh nhân trẻ Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam là một CLB đa thế hệ gia đình doanh nhân, luôn đặt sự kết nối, học hỏi và phát triển bền vững lên hàng đầu. CLB kỳ vọng tạo ra môi trường để các thế hệ cùng kế thừa những giá trị tốt đẹp, chia sẻ nguồn lực và mở rộng cơ hội phát triển.

“Chúng tôi tin rằng, doanh nhân trẻ hôm nay không chỉ là người kế thừa mà còn là người kiến tạo tương lai. Sự tiếp nối giữa các thế hệ sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước hai con số trong giai đoạn tới”, ông Trương Khánh Vân cho biết.

Các doanh nhân tham gia tọa đàm chia sẻ nhiều câu chuyện kinh doanh thú vị

Tại sự kiện các doanh nhân tham gia phiên tọa đàm mang chủ đề "Dấu ấn các thế hệ doanh nhân Chợ Lớn – từ ký ức đến tương lai” đã chia sẻ những câu chuyện gần gũi và cảm động về những người tiên phong đặt viên gạch đầu tiên, đến các thế hệ tiếp nối - những người đang khoác lên mình diện mạo mới cho các thương hiệu lâu đời, qua đó thấy được kinh nghiệm, uy tín của thế hệ đi trước cùng với tư duy quản trị hiện đại, công nghệ số và khát vọng vươn tầm của thế hệ đi sau.

Trao quỹ từ thiện vì người nghèo

Trao quỹ hỗ trợ các hoạt động giáo dục của Hội Bảo trợ Dạy môn Hoa văn TP.HCM

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao tặng 110 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của 11 phường khu vực Chợ Lớn và 100 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động giáo dục của Hội Bảo trợ Dạy môn Hoa văn TP.HCM. Dịp này, nhà thư pháp Ô Dân Phát cũng giới thiệu 37 tác phẩm thư pháp với chủ đề Nét chữ yêu thương phục vụ cho việc gây quỹ từ thiện.

Nhà thư pháp Ô Dân Phát cũng giới thiệu tác phẩm của ông tại sự kiện

Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ