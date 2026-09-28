Đêm đoàn tụ xúc động của những chiến sĩ 'mũ nồi xanh'
Tối 27-9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan trở về nước. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vượt gần 9.000 cây số, ngày trở về của các chiến sĩ mũ nồi xanh thêm xúc động với những cái ôm siết chặt và cả những giọt nước mắt vỡ òa.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dem-doan-tu-xuc-dong-cua-nhung-chien-si-mu-noi-xanh-post873810.html