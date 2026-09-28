Đêm đoàn tụ xúc động của những chiến sĩ 'mũ nồi xanh'

Trong bức tranh chung với nhiều biến động của tình hình kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Bình đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng đầu năm 2026. Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực chính là tiền đề vững chắc để địa phương tăng tốc về đích trong quý cuối năm.