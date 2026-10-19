Đêm diễn trọn vẹn của NSƯT Hữu Châu

NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý khi chia sẻ niềm vui sau suất diễn Giáng Hương: Sân khấu về khuya tối 18/10. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ viết: "Vậy là Ba Hoài trong Giáng Hương đã trọn vẹn cho xuất diễn tối hôm nay. Vui trong bụng quá!". Kèm theo đó là tràng cười thể hiện tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành vai diễn.

Chia sẻ ngắn gọn của NSƯT Hữu Châu cho thấy niềm vui của người nghệ sĩ khi hoàn thành một đêm diễn như mong đợi. Trong vở kịch do NSƯT Thành Lộc dàn dựng, ông đảm nhận vai Ba Hoài, nhân vật có số phận nhiều thăng trầm, gắn với những góc khuất phía sau ánh đèn sân khấu.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành suất diễn Giáng Hương: Sân khấu về khuya tối 18/10.

Giáng Hương: Sân khấu về khuya đánh dấu sự ra mắt chính thức của Kịch Đoàn Thành Lộc tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Tác phẩm được phát triển từ nguyên tác thoại kịch Sau bóng hậu trường của soạn giả Nguyễn Thành Châu, tức nghệ sĩ Năm Châu, trước khi được chuyển thể thành vở cải lương kinh điển Sân khấu về khuya.

Việc lựa chọn tác phẩm làm vở diễn mở màn mang ý nghĩa tri ân những thế hệ nghệ sĩ đi trước, đồng thời đưa câu chuyện về đời sống sân khấu đến với khán giả hôm nay. Vở kịch xoay quanh Giáng Hương, cô đào hát tài sắc luôn ấp ủ mong muốn dàn dựng Huyền Trân Công Chúa. Đằng sau ánh hào quang là những biến động của nghề diễn, những mối quan hệ tình cảm và nỗ lực gìn giữ tình yêu nghệ thuật giữa nhiều đổi thay.

Trước khi trở lại với vai diễn Ba Hoài trong Giáng Hương, NSƯT Hữu Châu đã có chuyến đi dài ngày tại Tây Tạng.

Trong bức tranh ấy, Ba Hoài là nhân vật góp phần làm rõ mặt trái của hào quang sân khấu. Từng là kép chánh nổi tiếng, ông trải qua những biến cố khiến bản thân phải lùi về phía sau, đảm nhận những công việc hậu trường trong gánh hát của vợ chồng Lĩnh Nam - Giáng Hương. Từ vị trí từng được công chúng ngưỡng mộ đến cuộc sống lặng lẽ, số phận Ba Hoài gợi lên những suy ngẫm về sự khắc nghiệt của thời gian và thân phận người nghệ sĩ khi ánh đèn sân khấu không còn hướng về mình.

NSƯT Hữu Châu từng tạo dấu ấn với nhân vật này bằng lối diễn mộc mạc, giàu cảm xúc. Thay vì chỉ khắc họa sự cay đắng của một người hết thời, vai diễn còn thể hiện lòng tự trọng, sự cam chịu và những tình cảm khó giãi bày của người đã dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu. Màn hóa thân của ông từng được ghi nhận bằng Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu TP.HCM lần thứ nhất.

Ba Hoài cũng là vai diễn gắn bó với NSƯT Hữu Châu từ giai đoạn Giáng Hương được lựa chọn cho sân khấu Thiên Đăng. Khi tiếp tục đồng hành cùng tác phẩm trong chặng đường mới của Kịch Đoàn Thành Lộc, nam nghệ sĩ một lần nữa trở lại với nhân vật có nhiều chiều sâu tâm lý.

NSƯT Hữu Châu từng tạo dấu ấn với nhân vật Ba Hoài bằng lối diễn mộc mạc, giàu cảm xúc.

Bên cạnh NSƯT Hữu Châu, vở diễn quy tụ Lê Phương trong vai Giáng Hương, Lương Thế Thành vai Lĩnh Nam, Vân Trang vai Mỹ Tiên cùng NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Xuân và nhiều nghệ sĩ khác.

Với chia sẻ sau suất diễn tối 18/10, NSƯT Hữu Châu không nói nhiều về thành quả cá nhân mà bày tỏ niềm vui khi hoàn thành vai Ba Hoài trọn vẹn. Đằng sau lời tâm sự giản dị ấy là sự gắn bó của nam nghệ sĩ với nhân vật và hành trình tiếp tục giữ lửa sân khấu qua từng đêm diễn.