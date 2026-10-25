Đêm diễn cuối của BigBang ở sân Mỹ Đình trước giờ bùng nổ

Ngày 2 concert 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS, kỷ niệm 20 năm thành lập BigBang, diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hôm 25/10. Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người hâm mộ đã xuất hiện tại khu vực tổ chức sự kiện để chờ check-in, dù thời tiết nắng oi.

Người hâm mộ đến từ khắp các tỉnh, thành, thậm chí từ nước ngoài, háo hức tới tham dự sự kiện âm nhạc. Họ lên đồ cầu kỳ, mang theo lightstick, phụ kiện tới tham gia sự kiện âm nhạc. Theo thông tin từ ban tổ chức, mỗi đêm diễn hút khoảng hơn 40.000 khán giả.

Trà My (30 tuổi, Quảng Bình) diện chiếc áo đỏ sặc sỡ tự thiết kế, lấy cảm hứng từ bộ trang phục của thần tượng G-Dragon. Cô chia sẻ vừa đáp chuyến bay tới Hà Nội để kịp tham gia đêm 2 concert. Trà My cho biết lượng khán giả muốn mua vé rất lớn, cộng thêm tình trạng phe vé khiến việc săn vé cho ngày 2 rất khó khăn. May mắn, cô được một người bạn hỗ trợ nên vẫn có vé vào concert.

Sát giờ biểu diễn, không khí bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn khán giả tập trung tại khu vực tổ chức sự kiện để check-in, chụp ảnh kỷ niệm trước khi vào sân. Một bộ phận khán giả chưa có vé vẫn miệt mài đi hỏi giá, tìm mua lại từ cánh phe vé hoặc các hội nhóm.

Anh Phong (Hà Nam) và chị Dương (Gia Lai) có mặt tại sân Mỹ Đình từ sớm để chờ check-in vào sân tham gia concert. BigBang từng tổ chức concert ở Việt Nam nhiều năm trước, nhưng thời điểm đó họ bỏ lỡ nên lần này quyết tâm phải tham gia. Cả hai cho biết đã ra sân trong ngày đầu tiên nhưng không săn được vé nên chỉ có thể vào sân ở ngày thứ 2, với cặp vé Gold VIP Package do một người quen nhượng lại.

“Như mọi năm đi concert khác thì không khan vé như thế, dễ kiếm hơn. Nhưng năm nay săn vé khủng khiếp quá. Giá vé bị đẩy giá lên cao, mình hỏi có những vé vài chục triệu. Nhiều người trong nhóm bạn mình phải chấp nhận không mua vé, để dành tiền săn vé concert tại Thái Lan... Sân nhà thì chắc chắn vui hơn, nhưng giá vé bị đẩy cao vậy thì chấp nhận”, chị Dương chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews, tình trạng phe vé vẫn xuất hiện ở khu vực ngoài sân vận động, nhưng không có người mua ngay vì hét giá quá cao, gấp 3-5 lần so với giá gốc. Một số vé CAT 5 có giá gốc một triệu đồng được rao bán lại ở mức 4 triệu đồng/vé. Vé CAT 1 được chào bán khoảng 12 triệu đồng. Hạng Premium với giá gốc 7,5 triệu đồng/ vé, được chào bán khoảng 20 triệu đồng.

Trước đó, trong concert ngày 1, nhiều khán giả ra sân với mong muốn mua lại vé từ cánh phe vé nhưng vì giá quá cao nên ngậm ngùi ngồi ở bên ngoài sân vận động. Không ít nhóm khán giả đã tụ họp lại, hát vang phía ngoài sân, "quẩy" cùng thần tượng.