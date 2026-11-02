Đêm diễn bất ổn của Tạ Đình Phong

Nam ca sĩ Tạ Đình Phong khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi gặp sự cố ngay trên sân khấu trong đêm diễn tại Ôn Châu (Trung Quốc) tối 31/10. Đáng chú ý, sự việc xảy ra trong lúc nam ca sĩ đang bị cảm nhưng vẫn cố gắng hoàn thành buổi biểu diễn. Không chỉ bất ngờ trượt ngã, anh còn suýt bị một vật thể do khán giả ném lên sân khấu trúng người.

Theo Mirror Daily, ngày 31/10, Tạ Đình Phong tổ chức đêm diễn thuộc tour lưu diễn Evolution Nic Live tại Ôn Châu, Trung Quốc. Trong lúc biểu diễn ca khúc You Can't Stop Me, nam ca sĩ vừa đeo đàn guitar vừa di chuyển dọc sân khấu kéo dài để tương tác với khán giả. Nhận thấy một số người hâm mộ liên tục tiến sát khu vực sân khấu, anh không quên nhắc nhở mọi người chú ý an toàn.

Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Khi đang lùi về phía sau, Tạ Đình Phong bất ngờ mất thăng bằng, trượt chân rồi ngã ngửa xuống sàn sân khấu. Cú ngã đột ngột khiến khán giả có mặt tại hiện trường giật mình, nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng của nam ca sĩ.

May mắn, Tạ Đình Phong nhanh chóng tự đứng dậy. Anh cúi xuống kiểm tra vị trí vừa xảy ra sự cố, sau đó nở nụ cười có phần ngượng ngùng và tiếp tục phần trình diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đáng chú ý, nam ca sĩ không để sự cố làm gián đoạn chương trình.

Trước đó, Tạ Đình Phong cũng tiết lộ với khán giả rằng bản thân đang có dấu hiệu cảm lạnh. Lo ngại tình trạng sức khỏe có thể ảnh hưởng đến giọng hát và phong độ biểu diễn, anh còn mong người hâm mộ nhiệt tình hát cùng mình để tạo nên bầu không khí sôi động. Việc vừa mang bệnh lên sân khấu, vừa gặp sự cố té ngã khiến nhiều khán giả càng thêm xót xa.

Chưa dừng lại ở đó, đêm diễn tại Ôn Châu còn xuất hiện một tình huống gây tranh cãi khác. Theo những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam khán giả mặc áo trắng bất ngờ ném gậy phát sáng về phía sân khấu khi Tạ Đình Phong đang biểu diễn và di chuyển trên bục nâng. Vật thể này suýt trúng người nam ca sĩ.

Phát hiện sự việc, Tạ Đình Phong thoáng khựng lại, cúi xuống nhìn vị trí vật thể rơi rồi nhanh chóng tiếp tục tiết mục. Hành động của khán giả nói trên khiến người hâm mộ bức xúc. Nhiều ý kiến yêu cầu ban tổ chức xác minh danh tính cũng như động cơ của người ném đồ, bởi hành vi này không chỉ đe dọa sự an toàn của nghệ sĩ mà còn có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Thực tế, đây không phải lần đầu tour diễn của Tạ Đình Phong xuất hiện những tình huống nguy hiểm. Tháng 10 năm ngoái, trong đêm nhạc tại Trùng Khánh, khi nam ca sĩ trình diễn ca khúc Tiềm Long Vật Dụng, các tia laser trên sân khấu nhiều lần chiếu thẳng vào vùng đầu của anh. Tạ Đình Phong khi đó phải nhíu mày và liên tục né tránh luồng sáng. Thậm chí, một số khán giả còn cho biết họ ngửi thấy mùi khét, làm dấy lên nghi vấn tóc của nam ca sĩ bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Dù vậy, Tạ Đình Phong vẫn lựa chọn tiếp tục biểu diễn và hoàn thành tiết mục. Việc liên tiếp gặp những tình huống nguy hiểm trong các đêm nhạc khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại về công tác tổ chức cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ.

Ở tuổi 46, Tạ Đình Phong vẫn duy trì lịch trình biểu diễn sôi động và cho thấy sự nhiệt huyết trên sân khấu. Tuy nhiên, sự cố tại Ôn Châu lần này cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của an toàn trong các buổi hòa nhạc. Người hâm mộ hy vọng nam ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời mong ban tổ chức có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để tránh những sự việc tương tự tái diễn.