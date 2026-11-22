Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: vnbtech)

Ngôi trường sáng đèn giữa núi rừng Mèo Vạc. (Ảnh: Marie Curie School)

Thầy Nguyễn Xuân Khang người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội) lên Mèo Vạc chuẩn bị khánh thành ngôi trường mới.

Khi đoàn công tác Marie Curie - Hà Nội đến thăm, học sinh vui vẻ chào đón thầy cô, hát tặng đoàn và ríu rít kể chuyện. Nhiều em thích thú khám phá chiếc giường, chăn ấm và những vật dụng trong phòng.

Tối 22/11, học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, trải qua đêm nội trú đầu tiên tại trường mới.

Các em hào hứng khám phá phòng ở, giường ngủ, góc học tập và làm quen với nếp sinh hoạt mới.

Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ.

Có học sinh tranh thủ ngồi học bài ngay trên giường mới.

Học sinh làm quen với những hoạt động thường ngày tại khu nội trú.

Đêm đầu tiên tại trường mới đánh dấu một trải nghiệm đáng nhớ đối với học sinh vùng cao

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc được xây dựng từ nguồn tài trợ khoảng 100 tỷ đồng của thầy Nguyễn Xuân Khang, 77 tuổi, người sáng lập Trường Marie Curie Hà Nội.

Từ phòng ở, giường ngủ đến góc học tập, những điều kiện sinh hoạt được chuẩn bị giúp các em từng bước thích nghi với môi trường học tập và nghỉ ngơi tại trường.

Thầy Khang thăm phòng nội trú của các học trò Marie Curie - Mèo Vạc.

Trường có 12 phòng làm việc, một hội trường sức chứa 100 người, 40 phòng học và hai phòng thực hành rộng khoảng 50 m². Các phòng học và phòng hội nghị được trang bị màn hình lớn, quạt trần cùng hệ thống âm thanh.

Ngày 20/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn gửi thư cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Khang vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Học trò vây quanh người thầy 77 tuổi.

Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ xúc động trước việc thầy Khang dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng và trao tặng ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

“Điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà Thầy gửi gắm trong đó”, Bộ trưởng viết.