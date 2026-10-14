Đêm đại nhạc hội IJC Festival 2026: STARISE thắp sáng khởi đầu rực rỡ của tân sinh viên báo chí

Chương trình mở màn trang trọng với Lễ trao giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI. Sự kiện tôn vinh 50 tác phẩm xuất sắc nhất ở 8 hạng mục chuyên môn. Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí trong kỷ nguyên số. Đồng thời, những suất học bổng được trao nhằm nâng bước các “ngôi sao” trên hành trình chinh phục tri thức.

Lễ trao giải thu hút đông đảo sinh viên, khẳng định sức lan tỏa của mùa giải thứ XI. (Ảnh: BTC)

Những tác phẩm xuất sắc nhất được vinh danh, ghi nhận bản lĩnh sáng tạo của các cây bút trẻ. (Ảnh: BTC)

Đến với phần Hội, đêm nhạc được dẫn dắt qua 3 chương, đưa cảm xúc khán giả từ lắng đọng đến cuồng nhiệt. Từ những giai điệu mở màn nhẹ nhàng, không khí hội trường nhanh chóng bị cuốn vào nhịp đập vũ đạo mạnh mẽ, lan tỏa nguồn năng lượng nhiệt huyết đến từng tân sinh viên.

Sân khấu đêm hội rực rỡ với nhiều màn trình diễn nhiệt huyết, cuốn hút đến từ các bạn sinh viên. (Ảnh: BTC)

Những tiết mục sôi động tiếp tục đẩy sức nóng hội trường lên cao. (Ảnh: BTC)

Sức nóng của đêm hội đạt đến cao trào ở chương cuối, nơi âm nhạc trở thành sự kết nối cảm xúc người xem. Vũ. mang đến những bản tình ca sâu lắng, giữ lại cho đêm nhạc những phút giây lắng đọng. Trong khi đó, Orange thổi bùng không khí hội trường bằng nguồn năng lượng rực rỡ, khuấy động nhiệt huyết của tân sinh viên.

Vũ. chạm đến trái tim khán giả với giọng hát nội lực cùng những giai điệu da diết. (Ảnh: BTC)

Mở màn bằng cách “quăng miếng” duyên dáng, Orange nhanh chóng khuấy động hội trường trước khi dẫn dắt khán giả vào không gian âm nhạc riêng. (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn của đêm nhạc chính là “biển sáng” từ hàng trăm ánh đèn flash nhịp nhàng chuyển động theo giai điệu của Vũ. và Orange. Điều này tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.

Màn tương tác rực rỡ nhấn mạnh sức hút mãnh liệt của đêm nhạc. (Ảnh: BTC)

Hòa mình vào không khí bùng nổ của đêm nhạc hội, bạn Nguyễn Thảo Nguyên (tân sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh K46) không giấu nổi sự hào hứng. “Mình vô cùng ấn tượng khi chương trình mời anh Vũ. và chị Orange. Nguồn năng lượng tích cực đêm nay giúp mình thêm tự tin, sẵn sàng bước vào hành trình 4 năm sắp tới”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Đêm nhạc hội “STARISE” mở đầu cho hành trình mới của tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hứa hẹn một chặng đường rực rỡ và đầy bứt phá. IJC Festival 2026 được kỳ vọng trở thành ký ức thanh xuân đáng nhớ trong lòng tân sinh viên K46.