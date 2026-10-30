Tác giả: Joshua Foer, Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Trẻ

Messi vs Ronaldo: Sự đối đầu của hai cầu thủ vĩ đại

Joshua Robinson và Jonathan Clegg kết hợp những câu chuyện về Messi và Ronaldo thành một sử thi về kỷ nguyên hiện đại của bóng đá, trình bày chi tiết cách thức mà cuộc đua tranh giữa họ đã làm biến đổi cả bóng đá và ngành kinh doanh bóng đá quốc tế, một lần và mãi mãi.

Đêm cuồng nộ của Ronaldo

Bị Football Leaks phơi bày bí mật trốn thuế, Cristiano Ronaldo đã trút cơn thịnh nộ dữ dội lên người đại diện Jorge Mendes cùng toàn bộ nhóm cố vấn.

Cristiano Ronaldo đang nổi giận.

Không hề báo trước, một buổi tối cuối năm 2016, anh triệu tập nhóm của mình - gồm một số bạn bè, nhà tư vấn, và cả những thành phần “ăn theo” khác - đến dự một cuộc gặp khẩn cấp tại La Finca, một khu phức hợp ở ngoại ô Madrid, nơi mà Ronaldo và Jorge Mendes đều sở hữu những ngôi biệt thự lớn.

Mọi người tụ họp ở nhà Ronaldo rồi tiếp tục kéo qua phòng khách nhà Mendes. Ai cũng kéo ghế ngồi, ngoại trừ Ronaldo, khi ấy quá kích động đến mức không thể ngồi yên.

Chuyện là cái tên Ronaldo vừa xuất hiện nhiều lần trong những tài liệu do một hacker Bồ Đào Nha là Rui Pinto tung ra, rồi được báo Der Spiegel đăng tải.

Toàn bộ hồ sơ đó được gọi chung với cái tên Football Leaks. Dựa trên 18 triệu tài liệu liên quan tới một loạt cầu thủ và đội bóng, hồ sơ này mô tả tình hình tài chính của Ronaldo như một mạng nhện sở hữu tài sản ở nước ngoài và những công ty giả danh, tất cả nhằm mục đích trốn thuế thu nhập tại Tây Ban Nha. Ronaldo cảm thấy lạnh cả người và muốn đổ lỗi cho tất cả những người xung quanh.

“Tôi đã nói với các anh là tôi không muốn có bất kỳ vấn đề rắc rối nào, vậy mà bây giờ các anh đã đem chúng tới”, anh ta gào lên, chỉ mặt từng người trong phòng.

Nhóm người đang có mặt lúc đó chính là toàn bộ “bộ sậu” của danh thủ Bồ Đào Nha, từ Mendes tới nhà tư vấn tài chính mà chính Mendes đã tuyển dụng, rồi Ricardo Regufe, một cựu đại diện từng phụ trách mảng quan hệ giữa tập đoàn Nike và CR7, sau đó chuyển sang làm việc cho anh ta.

Ronaldo không hài lòng với nhóm cố vấn. Ảnh: Reuters.

Họ là những người thân tín, từng sát cánh Ronaldo trong hầu hết thời gian sự nghiệp của anh, quá trình mà anh kiếm được vô số tài sản và cũng giúp bọn họ giàu lên tương ứng. Không ai có thể làm nguôi cơn giận dữ của Ronaldo.

Thế là buổi “xỉ vả” cứ tiếp tục, theo lời một người có mặt hôm đó sau này kể lại. Ronaldo tuyên bố phát ngấy nhóm cộng sự, phát ngấy thói tọc mạch và phát ngấy cả Tây Ban Nha.

Một tài liệu giật gân trong Football Leaks cho biết Ronaldo từng ký hợp đồng với một nhà sản xuất điện thoại di động ở Saudi Arabia, theo đó anh nhận 1,1 triệu euro cho một ngày tham gia chụp hình quảng cáo sản phẩm.

Toàn bộ những bí mật tài chính của Ronaldo giờ đây bị phơi bày trước tất cả. Những chi tiết trong hồ sơ này đa phần đều liên quan trực tiếp tới danh thủ Bồ Đào Nha, khiến danh tiếng cá nhân của anh như thể bị hủy hoại ngay lập tức.

“Tôi trả lương cho các vị để giúp tôi tránh các vấn đề”, Ronaldo nói với các nhà tư vấn. “Giờ đây khi gặp vấn đề, thì chỉ mỗi tên tôi lên báo, đâu phải tên quý vị!”