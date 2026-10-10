Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026: Rực rỡ 'Miền hương sắc', top 25 chính thức lộ diện vào Chung kết

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Chương trình mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khó quên lẫn các phần thi ấn tượng của dàn thí sinh.

Phát biểu khai mạc đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh: “Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP. Hải Phòng, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước. Từ TP. Hải Phòng, chúng ta cùng tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Đêm Chung kết vào đầu tháng 11 tới đây”.

Bên cạnh đó, những phần trình diễn đầy hấp dẫn từ các nghệ sĩ như Will, Hoàng Rob, Lưu Hiền Trinh làm cho không khí đêm thi càng thêm sôi động. Will trình diễn bài hát Xinh hơn cả hoa, do nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sáng tác. Will cùng 53 thí sinh có màn đồng diễn trong bộ sưu tập 'Vũ Khúc Ruby' của nhà thiết kế Thiên Cẩm.

Tiết mục Hoa đào của Hoàng Rob làm cho không khí đêm thi càng trở nên sang trọng, đậm nét văn hóa. Anh không chỉ thăng hoa trên sân khấu, mà còn cùng dàn thí sinh mang đến màn trình diễn mãn tai, mãn nhãn.

Bên cạnh phần trình diễn của Hoàng Rob, 53 thí sinh lần lượt xuất hiện trong phần thi Trang phục Áo dài, trong bộ sưu tập 'Dọc miền di sản' do Hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân thiết kế.

Nữ ca sĩ Lưu Hiền Trinh thể hiện ca khúc Like an Angel trong Phần thi Trang phục áo tắm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng. Nữ ca sĩ mang đến sự sôi động kết hợp giữa âm nhạc đầy "bốc lửa" và cùng màn trình diễn bikini của top 53 khiến cả khán phòng không thể rời mắt.

Với sự dẫn dắt của hai MC Thiên Vũ và Thùy Linh, 53 thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào các phần thi quan trọng. Dàn thí sinh đã có sự “lột xác” thành công, khi tự tin trình diễn trước công chúng.

Đây là thành quả sau 2 tháng rèn luyện và trau dồi các kỹ năng tại nhà chung. Qua các phần thi của dàn thí sinh, không chỉ có vẻ đẹp hình thể mà sự tự tin, bản lĩnh của các cô gái cũng được khoe trọn.

Từ 53 cô gái, Ban giám khảo đã chọn ra 32 thí sinh bước tiếp vào phần thi trình diễn Trang phục dạ hội. Với sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, tiết mục Em về tinh khôi là màn song ca của Will và Lưu Hiền Trinh. Màn trình diễn bay bổng này nối tiếp để các thí sinh bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội.

Sau các phần thi chính, Ban giám khảo đã nhất trí chọn ra top 25 thí sinh đi tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc. Mỗi cô gái là một “Miền hương sắc” riêng biệt, được lựa chọn bám sát theo 4 trụ cột cốt lõi của Hoa hậu Việt Nam suốt 40 năm qua gồm: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Bên cạnh đó, sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc do Tổng đạo diễn Trần Tú và ê kíp thực hiện đã tạo được hiệu ứng bùng nổ. Sân khấu hướng ra biển và thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, kết hợp hài hòa yếu tố hiện đại lẫn chất liệu văn hóa Việt. Từ đó góp phần giúp phần trình diễn của dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam càng rực rỡ và tỏa sáng hơn.

Tổng đạo diễn Trần Tú cho biết, sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được chú trọng về các chi tiết văn hóa kết hợp cảm hứng dân gian Việt Nam, kể câu chuyện về những vùng đất và con người từ Bắc vào Nam. Qua đó, âm thanh và hình ảnh kết hợp với sự dẫn dắt khéo léo của hai MC Thiên Vũ và Thùy Linh tạo nên tổng thể hài hòa, hoành tráng trong từng tiết mục và nhận về nhiều lời khen của khán giả.

Tổng đạo diễn Trần Tú đã mang đến một sân khấu đậm chất truyền thống Việt Nam nhưng không hề lấn át đi dàn thí sinh tài sắc của cuộc thi. Các tiết mục trên sân khấu được dàn dựng linh hoạt, với bố cục và tông màu phối hợp ăn ý. Tất cả đều theo tinh thần tôn lên nét đẹp của các thí sinh kiêu sa và lộng lẫy.

Từ 53 cô gái gia nhập “ngôi nhà chung" của Hoa hậu Việt Nam 2026 đến nay, Ban giám khảo đã cân nhắc để chọn ra 25 thí sinh xuất sắc nhất chính thức ghi tên mình vào vòng Chung kết toàn quốc với nhiều hoạt động lẫn phần thi quan trọng, để chọn ra tân Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Công bố 25 thí sinh đi tiếp ở Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026: 1. Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) - Cô cũng là thí sinh được bình chọn cao nhất tại Chung khảo toàn quốc. 2. Mai Thị Yến Nhi (SBD 076). 3. Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856). 4. Bùi Mai Linh (SBD 510). 5. Bùi Minh Phương (SBD 082) 6. Nguyễn Thị Hoa (SBD 240). 7. Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864). 8. Tạ Thị Hoa (SBD 618). 9. Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582). 10. Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090). 11. Lưu Phương Anh (SBD 290). 12. Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168). 13. Hoàng Thị Hà Phương (SBD 693). 14. Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602). 15. Phạm Lê Ái Linh (SBD 826). 16. Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308). 17. Đinh Diệu Anh (SBD 186). 18. Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116). 19. Phạm Vân Hà (SBD 638). 20. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450). 21. Gouband Lisa (SBD 424). 22. Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982). 23. Lê Phương Nghi (031). 24. Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818). 25. Nguyễn Yến Trang (SBD 362).