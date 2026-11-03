Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn bừng sắc ở Đồi Rồng

Thông tin tại buổi họp báo vào ngày 3/11 tại Hà Nội, Ban tổ chức cho biết, đêm Chung kết là chặng cuối của quá trình tuyển chọn, đào tạo và rèn luyện thí sinh trong nhiều tháng của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao các tiêu chí làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây cũng là cơ sở xuyên suốt trong các hoạt động và phần thi của cuộc thi.

Ban Tổ chức trao đổi với báo chí về cuộc thi và công tác chuẩn bị cho đêm Chung kết.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, hành trình “Miền hương sắc”tiếp tục hướng về Hải Phòng - thành phố trẻ trung, năng động, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, nơi luôn mang trong mình khát vọng vươn ra biển lớn.

“Chúng tôi kỳ vọng đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là một sự kiện tôn vinh nhan sắc, mà còn là cuộc hội ngộ của những sắc màu văn hóa, những tài năng trẻ và những khát vọng đẹp đẽ. Để rồi, khi ánh đèn sân khấu khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh một tân Hoa hậu, mà còn là câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam: Có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại và một trái tim biết rung động”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Về danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho rằng, đây là sự ghi nhận nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm của thí sinh đăng quang. Hoa hậu được công chúng quan tâm và kỳ vọng, vì vậy cần tiếp tục học hỏi, rèn luyện, giữ gìn hình ảnh và tham gia những hoạt động xã hội thiết thực trong nhiệm kỳ. Giá trị của danh hiệu còn được khẳng định bằng những việc làm sau đêm đăng quang.

Tham gia đêm Chung kết toàn quốc sẽ có 25 thí sinh. Đây là dịp đánh giá toàn diện những gì thí sinh đã thể hiện trong suốt cuộc thi, từ kỹ năng, hiểu biết đến bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Ban Tổ chức hướng tới lựa chọn một gương mặt xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, có khả năng đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ có sự đóng góp trực tiếp của công chúng. Tính đến ngày 31/10, Ban Tổ chức đã nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia. Nội dung trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ đến lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và khả năng hội nhập. Nhiều câu hỏi đặt thí sinh trước tình huống cụ thể, đòi hỏi quan điểm và cách lựa chọn riêng.

Ban tổ chức, đại biểu và các thí sinh tại buổi họp báo ngày 3/11.

Ban Tổ chức tiếp nhận câu hỏi đến hết ngày 6/11 và lựa chọn những nội dung phù hợp cho phần ứng xử của Top 5. Tác giả của mỗi câu hỏi được sử dụng nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận.

Họp báo Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các nội dung trình diễn trọng tâm gồm áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội, cùng những màn đồng diễn của Top 25. Bên cạnh các màn trình diễn trên sân khấu, kết quả còn căn cứ vào những thử thách thực tế ở các phần thi tìm đại sứ cũng như quá trình thí sinh tập luyện, học tập.

Ở chặng cuối, Ban tổ chức dự kiến lần lượt lựa chọn các gương mặt vào Top 15, Top 10 và Top 5; năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử trước khi công bố Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và các danh hiệu khác.