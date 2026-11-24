Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên-Tinh hoa đất Việt”. (Ảnh: Cộng tác viên)

Dự chương trình, có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XVI; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chào mừng tại chương trình nghệ thuật đặc biệt. (Ảnh: Cộng tác viên)

Phát biểu chào mừng tại chương trình nghệ thuật đặc biệt, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên-Tinh hoa đất Việt” được dàn dựng công phu. (Ảnh: Cộng tác viên)

Trải qua các thời kỳ lịch sử, mảnh đất và con người Hưng Yên đã hun đúc nên những giá trị văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống, gắn với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Các tiết mục được dàn dựng thấm đẫm truyền thống dân tộc. (Ảnh: Cộng tác viên)

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, Hưng Yên vừa mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc, vừa có những nét đặc trưng riêng của vùng đất địa linh nhân kiệt. Đây là vùng đất phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần; có thương cảng Phố Hiến từng nổi danh với câu ca “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”; là quê hương của nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân, nhà khoa học có đóng góp cho đất nước.

Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng làm cho chương trình nghệ thuật thêm sinh động. (Ảnh: Cộng tác viên)

Hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3.716 di tích, trong đó Văn bia Phố Hiến được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2026, cùng hai Danh nhân Văn hóa thế giới Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và Lê Quý Đôn là những giá trị tiêu biểu làm nên chiều sâu văn hiến của vùng đất.

Đồng chí cho biết, ngày 9/11/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định văn hóa và con người Hưng Yên vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển; trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm của các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Hàng chục nghìn người tham dự sự kiện. (Ảnh: Cộng tác viên)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên-Tinh hoa đất Việt” được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, âm nhạc, múa, hoạt cảnh, trình diễn sân khấu cùng các yếu tố công nghệ hiện đại. Xuyên suốt chương trình là mạch cảm xúc “Mạch nguồn ngàn năm-Tinh hoa lan tỏa-Sáng tạo tương lai”, được kết nối qua ba chương nghệ thuật.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được công chúng yêu mến như: Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc, Đông Hùng, Rhyder, Phương Ly, Dương Hoàng Yến cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân, câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của tỉnh Hưng Yên và lực lượng diễn viên chuyên nghiệp, quần chúng.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được công chúng yêu mến như: Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc, Đông Hùng... (Ảnh: Cộng tác viên)

Sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống với âm nhạc trẻ trung, hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, giàu cảm xúc, thu hút hơn 30.000 khán giả đến thưởng thức, cổ vũ.

Thông qua chương trình, tỉnh Hưng Yên mong muốn giới thiệu, quảng bá sâu rộng những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản và vẻ đẹp con người quê hương; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ; thúc đẩy kết nối văn hóa với du lịch, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước biến những giá trị di sản thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.