Danh sách 27 thí sinh vào vòng bán kết

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, vòng bán kết được chia thành 2 đêm thi, bắt đầu lúc 19 giờ. Đêm thi thứ nhất diễn ra ngày 5/12 với 14 thí sinh; đêm thứ hai vào ngày 6/12 có 13 thí sinh tham gia. Kết quả được tổng hợp sau đêm thi thứ hai để lựa chọn những giọng ca xuất sắc vào vòng chung kết.

2 đêm bán kết được tổ chức tại Nhà hát Truyền hình, số 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy (Lâm Đồng).

Để chuẩn bị cho vòng thi, Ban Tổ chức đang triển khai các phần việc về chuyên môn, kỹ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc, màn hình LED và xây dựng kịch bản cho từng đêm. Các thí sinh sẽ được bố trí lịch ráp nhạc, kiểm tra giọng hát, tổng nhạc, trang phục, đạo cụ và thứ tự biểu diễn trước ngày thi.

Đáng chú ý, cả 2 đêm bán kết sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp và livestream trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, tạo điều kiện để khán giả theo dõi, cổ vũ các thí sinh.

Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng năm 2026 tạo sân chơi âm nhạc cho những giọng ca triển vọng. (Ảnh: Chính Thành)

Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Vòng bán kết là chặng thi quan trọng nhằm tuyển chọn những giọng hát nổi bật, tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

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