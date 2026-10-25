Delay máy bay, làm ngay điều này để nhận tiền triệu, hàng triệu người nên biết

Mới đây, bài chia sẻ của tài khoản baehabbae trên mạng xã hội Threads về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ bồi thường tiền bảo hiểm trễ chuyến bay đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đây là bài học tiêu dùng cực kỳ giá trị mà hàng triệu người đi máy bay nên biết để tự bảo vệ quyền lợi túi tiền của mình.

Bài đăng kinh nghiệm đòi bồi thường trễ chuyến bay của của tài khoản baehabbae trên mạng xã hội Threads

Quyền lợi từ nút bấm 44.000 đồng bị nhiều người "ngó lơ"

Khi đặt vé máy bay trực tuyến, hệ thống của các hãng hàng không như Vietjet Air thường hiển thị tùy chọn mặc định mua gói bảo hiểm du lịch tích hợp (chi phí rất nhỏ, chỉ khoảng 44.000 VND/chiều). Nhiều hành khách có thói quen chủ động hủy chọn mục này để tiết kiệm tiền tối đa cho tấm vé.

Tuy nhiên, nhìn vào bảng quyền lợi thực tế của gói bảo hiểm này, đây chính là "pha cứu cánh" kinh tế cho hành khách khi có sự cố hoãn chuyến. Cụ thể, đối với chặng bay trong nước, hành khách sẽ được chi trả 500.000 VND cho mỗi 2 tiếng đồng hồ bị delay, và mức bồi thường kịch trần lên tới 1.500.000 VND (áp dụng khi thời gian trễ tích lũy từ 6 tiếng trở lên).

Bảng quyền lợi bảo hiểm trễ chuyến bay

Khoản tiền mặt này được chuyển thẳng vào tài khoản của bạn, hoàn toàn độc lập với các dịch vụ nước uống, đồ ăn mà hãng bay phải phục vụ hành khách tại sân bay theo luật định.

Cẩm nang 5 loại giấy tờ "sống còn" cần thu thập

Nhiều người thường bỏ qua quyền lợi này vì ngại thủ tục rườm rà. Song, kinh nghiệm từ các hành khách đã được bồi thường tiền thành công cho thấy, bạn chỉ cần chụp ảnh rõ nét và lưu lại đúng 5 loại chứng từ "sống còn" sau đây là hồ sơ sẽ được duyệt ngay lần đầu:

Email xác nhận đơn bảo hiểm: Nhận từ công ty bảo hiểm ngay sau khi bạn thanh toán vé máy bay thành công.

Email xác nhận đặt vé thành công: Thư điện tử gửi từ hệ thống của hãng bay.

Vé cứng (Thẻ lên máy bay - Boarding Pass): Đây là bằng chứng quan trọng nhất chứng minh bạn thực tế có thực hiện chuyến bay đó, tuyệt đối không được vứt đi sau khi lên máy bay.

Giấy xác nhận trễ chuyến: Một mẹo nhỏ được tài khoản capy_meiannn chia sẻ là ngay sau khi hoàn thành chuyến bay, hãy gửi email ngay cho hãng bay yêu cầu cấp thông báo trễ chuyến. Hãng sẽ gửi lại một bản điện tử dạng PDF xác nhận rõ số tiếng bị trễ để bạn làm bằng chứng nộp qua bên bảo hiểm.

Ảnh chụp bằng chứng thời gian bay ban đầu: Ảnh cap lại màn hình tin nhắn SMS hoặc email thông báo delay lần đầu tiên của hãng để làm căn cứ đối chiếu thời gian.

Mẫu email thực tế do tài khoản baehabbae chia sẻ khi gửi Ban hỗ trợ khách hàng Vietjet Air để yêu cầu cấp Giấy xác nhận trễ chuyến

Quy trình trực tuyến nhận tiền bồi thường gọn nhẹ

Quy trình nộp hồ sơ hiện nay cũng đã được số hóa hoàn toàn để cắt giảm các thủ tục hành chính phức tạp. Hành khách chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Truy cập vào trang web nhận yêu cầu bồi thường trực tuyến (E-claim) của hãng bảo hiểm (thông tin đường link và hotline được ghi rõ trên email đơn bảo hiểm của bạn).

• Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân, mã đơn bảo hiểm và thông tin chuyến bay theo hướng dẫn trên hệ thống.

• Bước 3: Tải lên ảnh chụp của 5 loại giấy tờ chứng minh đã thu thập ở trên.

• Bước 4: Nhập chính xác số tài khoản ngân hàng cá nhân và bấm gửi hồ sơ.

Phía bảo hiểm sẽ tiến hành đối soát tự động dữ liệu chuyến bay. Sau khi hồ sơ được thẩm định thành công, tiền đền bù sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Theo chia sẻ của hành khách thực tế, thời gian duyệt hồ sơ có thể mất khoảng vài tuần đến một tháng, nhưng số tiền nhận về hoàn toàn xứng đáng để bù đắp cho thời gian bạn phải chờ đợi mệt mỏi tại sân bay.