DeepSeek tiến tới huy động ít nhất 12 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất

Theo các nguồn tin, DeepSeek, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc, đang tiến tới huy động ít nhất 80 tỷ nhân dân tệ (11,93 tỷ USD) trong vòng gọi vốn mới nhất, vượt xa mục tiêu ban đầu trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mang tính bước ngoặt.

Nhà sản xuất pin CATL và Tencent Holdings (công ty vận hành WeChat) cùng của Trung Quốc nằm trong số những nhà đầu tư cam kết rót vốn lớn nhất trong vòng gọi vốn hiện tại của DeepSeek.

Ban đầu, DeepSeek dự kiến huy động khoảng 50 tỷ nhân dân tệ, nhưng nhu cầu từ các nhà đầu tư đã vượt kỳ vọng sau khi công ty ra mắt thành công mô hình AI mới nhất, đưa tổng số vốn huy động cuối cùng có thể lên tới gần 100 tỷ nhân dân tệ. Đợt huy động vốn này của DeepSeek tạo tiền đề cho một trong những sự kiện lên sàn chứng khoán được mong đợi nhất tại Trung Quốc trong nhiều năm qua, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027.Công ty khởi nghiệp này đã tạo dựng được danh tiếng nhờ những đột phá kỹ thuật, bắt đầu từ mô hình năm 2025 với năng lực không thua kém các sản phẩm từ Thung lũng Silicon nhưng với chi phí thấp hơn nhiều. Trong tháng trước, công ty đã phát hành mô hình mới nhất mang tên DeepSeek-V4.1-Flash, với năng lực xử lý mạnh mẽ hơn, tốc độ suy luận nhanh hơn, lưu lượng xử lý cao hơn và có khả năng mở rộng lên các mô hình lớn hơn. Mô hình này đã thay đổi hoàn toàn kỳ vọng về tỷ lệ hiệu năng/chi phí so với các đối thủ hàng đầu như Anthropic và OpenAI.

Gần đây, DeepSeek đã hợp tác với Huawei Technologies để phát triển các công cụ lập trình được tối ưu hóa cho dòng chip AI Ascend của Huawei, khi Trung Quốc nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào hệ sinh thái AI của Nvidia. Công ty có kế hoạch triển khai ít nhất 160.000 bộ tăng tốc cao cấp của Huawei tại một trung tâm dữ liệu quy mô lớn đang được xây dựng ở Nội Mông, nơi có tiềm năng trở thành một trong những cụm chip AI của Huawei lớn nhất từng được biết đến./.