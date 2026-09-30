DeepSeek hợp lực Huawei xây hệ sinh thái thách thức Nvidia

Gian hàng của Huawei tại Hội nghị di động thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, DeepSeek - một trong những công ty AI hàng đầu Trung Quốc - ngày 30/9 thông báo đã phát triển các công cụ phần mềm dành cho chip do Huawei Technologies sản xuất.

Theo truyền thông Mỹ, sự hợp tác trên nhằm giải quyết một trong những trở ngại lớn đối với tham vọng xây dựng ngành AI nội địa của Trung Quốc: phần mềm có khả năng khai thác tối đa hiệu suất của các dòng chip trong nước.

Chỉ có chất bán dẫn tiên tiến là chưa đủ để vận hành các hệ thống AI. Phần cứng máy tính và phần mềm ở cấp độ chip phải phối hợp hiệu quả để phục vụ các tác vụ từ huấn luyện những mô hình AI tiên tiến đến phát triển các ứng dụng mà doanh nghiệp và người tiêu dùng sử dụng hằng ngày.

Phần mềm cũng có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng, tạo ra “hàng rào” khiến các đối thủ khó thâm nhập thị trường.

Dù Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách, các công ty công nghệ Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI, với Nvidia ở trung tâm nhờ những dòng chip đang được sử dụng để vận hành các hệ thống AI tiên tiến nhất. Thiết kế bán dẫn của Nvidia được đánh giá thuộc nhóm tiên tiến nhất thế giới.

Tuy nhiên, vị thế của Nvidia không chỉ dựa vào phần cứng. Công ty còn hưởng lợi từ hệ sinh thái phần mềm CUDA - nền tảng được khoảng 4 triệu nhà phát triển trên toàn cầu sử dụng để lập trình cho chip Nvidia.

Trong thông báo trên tài khoản WeChat chính thức ngày 30/9, DeepSeek giới thiệu sản phẩm hợp tác với Huawei như một giải pháp có thể thay thế CUDA.

DeepSeek cho rằng để xây dựng một hệ sinh thái AI thành công, phần mềm chuyên dụng cần trở thành một “ngôn ngữ phổ quát, dễ lập trình, đồng thời có thể khai thác tới giới hạn hiệu năng của phần cứng”.

Công ty cho biết ngôn ngữ lập trình TileLang được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu này, với “mô hình lập trình đơn giản hơn” so với CUDA. Ngôn ngữ lập trình là công cụ giúp con người và ngày càng nhiều hệ thống AI ra lệnh cho máy tính thực hiện các tác vụ.

DeepSeek cho biết phiên bản TileLang được thiết kế cho chip AI của Huawei là phần mềm mã nguồn mở, cho phép các bên khác tự do sử dụng và chỉnh sửa.

Công ty cũng cho biết đã thử nghiệm TileLang trên các dòng chip Nvidia thế hệ cũ và hiện sử dụng công cụ này làm “công cụ cốt lõi” trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), lĩnh vực hướng tới những hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ ngang bằng hoặc vượt con người.

Sự hợp tác giữa DeepSeek và Huawei kết hợp hai doanh nghiệp giữ những vai trò khác nhau nhưng đều quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ AI với Mỹ.

DeepSeek đã nổi lên như một trong những nhà phát triển mô hình AI đáng chú ý nhất của Trung Quốc. Trong khi đó, Huawei trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm xây dựng giải pháp nội địa thay thế các loại chip, hệ thống máy tính và phần mềm của Mỹ đang đóng vai trò nền tảng đối với ngành AI toàn cầu.

Tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực mô hình AI, với sự dẫn dắt của các công ty như Z.ai và Moonshot AI, cho đến nay vẫn nhanh hơn tốc độ phát triển của các nhà sản xuất chip trong nước. Huawei đang tìm cách thu hẹp khoảng cách này.

Tại một sự kiện của công ty ở Thượng Hải trong tháng này, Huawei công bố kế hoạch phát triển những hệ thống máy tính AI lớn hơn, mạnh hơn, đồng thời giới thiệu các thế hệ chip Ascend chủ lực mới dự kiến ra mắt vào các năm 2028 và 2029.

Các lãnh đạo Huawei cũng cho biết công ty chưa thể đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc đối với chip AI và thiết bị liên quan, đồng thời dự kiến hạn chế bán hàng ra nước ngoài để ưu tiên thị trường nội địa.

Huawei nhấn mạnh rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã tạo thêm động lực cho nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc. Những hạn chế này đã khiến các doanh nghiệp Trung Quốc khó tiếp cận những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia, cũng như các thiết bị hiện đại cần thiết để sản xuất chất bán dẫn thế hệ mới.

“Tôi không thể chấp nhận một số phận mà chúng ta không thể kiểm soát”, Eric Xu, Chủ tịch luân phiên hiện tại của Huawei, phát biểu tại hội nghị. Theo ông, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận việc số phận của mình “bị quyết định bởi việc người khác có muốn bán chip cho Trung Quốc hay không”.

Huawei vận hành một mô hình quản lý khá đặc biệt, trong đó các lãnh đạo cấp cao luân phiên đảm nhiệm vị trí chủ tịch trong thời gian 6 tháng.