Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI, mã UPCoM: DCF), ký ngày 29/10/2026, ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Doanh thu thuần quý III đạt 779,94 tỷ đồng, tăng 37,6%; lũy kế 9 tháng đạt 1.874,77 tỷ đồng, tăng 36,3%, trong đó hợp đồng xây dựng chiếm 92%. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 7,97% lên 8,83%.

Tuy nhiên, lợi nhuận không theo kịp đà tăng doanh thu khi gánh nặng lãi vay ngày càng lớn. Chi phí lãi vay 9 tháng lên tới 33,22 tỷ đồng, gấp 2,82 lần cùng kỳ, tương đương 19,9% lợi nhuận gộp và 48,6% lợi nhuận sau thuế.

Trong khi doanh thu quý III tăng 37,6%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 8,5%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 68,31 tỷ đồng, tăng 13,1%. Đáng chú ý, hệ số khả năng thanh toán lãi vay giảm từ 7,42 lần xuống 3,61 lần; riêng quý III giảm từ 10,24 lần xuống 3,82 lần, cho thấy khả năng trang trải chi phí lãi vay của DECOFI đang suy giảm dù doanh thu tăng mạnh.

Dòng tiền âm 2 năm liên tiếp và 1.585 tỷ đồng vốn vay quay vòng

Dòng tiền kinh doanh của DECOFI tiếp tục suy giảm khi âm 180,34 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, gần gấp đôi mức âm 94,58 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trước biến động vốn lưu động, hoạt động kinh doanh tạo ra 123,92 tỷ đồng, nhưng dòng tiền bị hút mạnh vào các khoản phải thu và hàng tồn kho, với mức tăng lần lượt là 245,52 tỷ đồng và 91,55 tỷ đồng.

Để bù đắp thiếu hụt dòng tiền, DECOFI phải dựa vào nguồn vốn vay. Trong kỳ, doanh nghiệp vay mới 1.585,27 tỷ đồng và trả nợ gốc 1.341,90 tỷ đồng, ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 242,21 tỷ đồng. Riêng số tiền vay mới đã tương đương 84,6% doanh thu thuần 9 tháng, cho thấy quy mô luân chuyển vốn vay rất lớn.

Đến cuối tháng 9/2026, tiền và tương đương tiền tăng 27,29 tỷ đồng, lên 98,27 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự gia tăng này được hỗ trợ bởi dòng tiền tài chính thay vì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của DECOFI đạt 698,23 tỷ đồng, tăng 53,1% so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tới 99,5%, tương đương 695,06 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản vay đến từ 4 ngân hàng thương mại. Trong đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Cộng Hòa có dư nợ 239,33 tỷ đồng, phát sinh mới so với đầu năm; Nam A Bank chi nhánh An Đông 221,15 tỷ đồng, Ngân hàng Quốc tế (VIB) chi nhánh Sài Gòn 178,10 tỷ đồng và ngân hàng Quân Đội (MB) chi nhánh Đông Sài Gòn 56,16 tỷ đồng.

Với tổng hạn mức tín dụng được cấp là 2.150 tỷ đồng, DECOFI vẫn còn dư địa vay vốn và không ghi nhận khoản vay quá hạn. Tuy nhiên, cả 4 hợp đồng tín dụng đều có thời hạn 12 tháng, trong khi giá trị tài sản cố định thế chấp chỉ đạt 26,22 tỷ đồng, chưa bằng 4% tổng dư nợ. Phần còn lại được bảo đảm bằng quyền đòi nợ.

Cơ cấu này khiến khả năng thu hồi công nợ khách hàng trở thành yếu tố quan trọng đối với thanh khoản và khả năng trả nợ của DECOFI, nhất là khi dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm và gần như toàn bộ dư nợ tập trung vào ngắn hạn.

Cơ cấu tài sản phần nào lý giải tình trạng dòng tiền căng thẳng của DECOFI. Trong tổng tài sản 2.066,46 tỷ đồng, tài sản cố định chỉ chiếm 3,6%, tương đương 74,69 tỷ đồng, với nguyên giá máy móc, thiết bị là 43,41 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 1.077,03 tỷ đồng, chiếm 52,1% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt 348,83 tỷ đồng, trong đó 309,21 tỷ đồng là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chưa được thuyết minh chi tiết. Hệ số thanh toán tức thời chỉ ở mức 0,07 lần.

Riêng khoản phải thu khách hàng đạt 869,34 tỷ đồng, tăng 185,47 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó năm khách hàng được nêu tên trong báo cáo chiếm tới 66,4%.

Đáng chú ý, từ chỗ ứng trước cho DECOFI 21,88 tỷ đồng vào đầu năm, Phúc An Gia trở thành khách hàng có khoản phải thu 100,85 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Như vậy, công nợ giữa hai bên đảo chiều với giá trị 122,73 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng.

Mặc dù các khoản phải thu tăng mạnh, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi vẫn giữ nguyên ở mức 7,95 tỷ đồng. DECOFI cũng không ghi nhận dự phòng đối với hàng tồn kho và khoản trả trước cho người bán trị giá 148,27 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn là khoản đầu tư góp vốn trị giá 315 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm và chưa được trích lập dự phòng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, DECOFI góp 160 tỷ đồng hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kỷ Nguyên theo hợp đồng ngày 20/6/2024 và 155 tỷ đồng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View theo hợp đồng ngày 16/7/2024. Cả hai khoản vốn đều được đầu tư vào các dự án khu dân cư tại xã Đambri, thành phố Bảo Lộc (cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Lễ khởi công Dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri tại xã Đambri, thành phố Bảo Lộc (cũ), tỉnh Lâm Đồng vào ngày 29/10/2024. Tại tỉnh Lâm Đồng, DECOFI hiện đang có hai khoản đầu tư góp vốn trị giá 315 tỷ đồng vào các dự án bất động sản chưa hoàn thiện pháp lý. (Nguồn: website DECOFI)

Sau hơn 2 năm kể từ ngày ký hợp đồng, thuyết minh báo cáo tài chính vẫn ghi nhận việc hoàn thiện pháp lý để các dự án được chấp thuận đi vào hoạt động là công việc các đối tác sẽ thực hiện.

Hai khoản đầu tư này chiếm 15,2% tổng tài sản, tương đương 44,3% vốn chủ sở hữu và gấp 4,6 lần lợi nhuận sau thuế 9 tháng của DECOFI. Trong khi đó, doanh thu từ lãi tiền gửi và tiền cho vay trong kỳ chỉ đạt 2,01 tỷ đồng.

Việc một lượng vốn lớn nằm tại các dự án chưa hoàn thiện pháp lý, trong khi dòng tiền kinh doanh âm và dư nợ vay chủ yếu tập trung vào ngắn hạn, đặt ra vấn đề về hiệu quả phân bổ vốn và khả năng thu hồi vốn đầu tư của DECOFI.

Thù lao lãnh đạo tăng gần 3 lần trong khi quỹ phúc lợi người lao động giảm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng lương, thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng DECOFI đạt 18,30 tỷ đồng, gần gấp ba lần mức 6,36 tỷ đồng cùng kỳ.

Khoản thu nhập tăng thêm 11,94 tỷ đồng của nhóm lãnh đạo và quản lý này vượt mức tăng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong cùng kỳ là 7,93 tỷ đồng. Tỷ lệ tổng thu nhập của 16 vị trí so với lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 10,5% lên 26,8%.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Hùng Cường nhận thù lao 1,97 tỷ đồng, tăng 185,5%. Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Tâm nhận thu nhập 4,67 tỷ đồng, tăng 200,4%; Phó Tổng Giám đốc Chu Quang Huân nhận 4,47 tỷ đồng, tăng 204,2%; Phó Tổng Giám đốc Trần Thuận Lợi nhận 1,74 tỷ đồng, so với 100 triệu đồng cùng kỳ.

Giám đốc tài chính Lê Thanh Tùng và Kế toán trưởng Dương Đình Tâm nhận thu nhập lần lượt là 2,19 tỷ đồng và 2,20 tỷ đồng, tăng tương ứng 215,6% và 183,1%.

Trong khi thu nhập của nhóm lãnh đạo và quản lý tăng mạnh, số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi lại giảm từ 7,85 tỷ đồng xuống 5,49 tỷ đồng. Số dư khoản phải trả người lao động cũng giảm 54,1%, từ 21,01 tỷ đồng xuống 9,64 tỷ đồng, dù số nhân viên tăng từ 344 người cuối năm 2025 lên 388 người tại ngày 30/9/2026.

Một chi tiết khác đáng chú ý là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View, đơn vị tiếp nhận 155 tỷ đồng vốn góp hợp tác của DECOFI, được liệt kê trong danh sách các bên liên quan. Tuy nhiên, tại phần thuyết minh khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, mối quan hệ này không được đề cập.

Báo cáo tài chính quý III/2026 chưa qua kiểm toán cho thấy DECOFI vẫn có lãi, còn dư địa tín dụng và không có khoản vay quá hạn. Tuy nhiên, khi lợi nhuận chưa chuyển hóa thành dòng tiền, vốn tập trung lớn vào các khoản phải thu và đầu tư dài hạn, trong khi thu nhập của ban lãnh đạo tăng nhanh hơn lợi nhuận, vấn đề đặt ra không chỉ là khả năng trả nợ mà còn là hiệu quả phân bổ vốn và trách nhiệm quản trị doanh nghiệp.

- DECOFI được biết đến là công ty chuyên thiết kế và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp theo hình thức Tổng thầu bao gồm xây lắp, kết cấu thép, cơ điện lạnh, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, trang trí nội thất; thực hiện trọn gói các công việc từ tư vấn, thiết kế, xin cấp phép xây dựng đến thi công và cả hoàn công đưa công trình vào sử dụng.

- Tiền thân của DECOFI là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, đơn vị độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được hình thành từ năm 1990. Ngày 31/03/2003, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 và tên gọi này hoạt động đến ngày nay. Đến ngày 12/01/2017, mã cổ phiếu DCF của DECOFI chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

- Trong quá trình hoạt động, DECOFI cũng gây chú ý khi liên tiếp bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, ngày 20/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt công ty với tổng số tiền 210 triệu đồng vì vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tiếp đó, ngày 23/9/2024, doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt 65 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Đến ngày 25/8/2026, DECOFI bị Cục Thuế xử phạt hành chính do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, lỗi về hóa đơn và hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết với tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 1 tỷ đồng.

Trần Lân