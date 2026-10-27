'Dead End Job': Biến công việc part-time thành trải nghiệm kinh hoàng

Loạt phim gốc của Netflix mang tên Dead End Job, với kịch bản do Kyung Min Sun và Lee Shin Ji chấp bút, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kim Da Min và sự giám sát của nhà sản xuất điều hành Han Jun Hee, sẽ chính thức ra mắt trên toàn cầu vào thứ Sáu, ngày 30/10, với trọn bộ 8 tập được phát hành cùng lúc. Tại Hàn Quốc, loạt phim được xếp hạng tương đương với chuẩn TV-MA, nghĩa là chỉ dành cho khán giả trưởng thành.

Trước khi chính thức lên sóng, các tập từ 1 đến 4 đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31. Netflix cũng đã công bố trailer chính thức cùng một đoạn clip giới thiệu, càng làm tăng thêm sự mong đợi của khán giả dành cho loạt phim này.

Dead End Job xoay quanh ‘Spider Manpower’, một công ty môi giới việc làm cung cấp các công việc với mức thù lao khởi điểm cao gấp 50 lần mức lương theo giờ tiêu chuẩn. Câu chuyện bắt đầu khi Hyuk Jun (do Lee Jae Wook thủ vai), một thanh niên đang gánh trên vai khoản nợ nần chồng chất tìm đến công ty này trong tình thế tuyệt vọng. Netflix mô tả đây là một câu chuyện kinh dị về việc lao động để sinh tồn. Trên tấm poster giới thiệu phim xuất hiện dòng khẩu hiệu: “Đảm bảo mức lương cao gấp ít nhất 50 lần mức lương tối thiểu theo giờ. Bạn có dám nhận công việc ‘ngon ăn’ này không?”.

Điều gì đang chờ đợi tại ‘Spider Manpower’, công ty môi giới việc làm đưa ra mức lương cao gấp 50 lần mức lương tối thiểu?

Mỗi tập phim theo chân Hyuk Jun, khi anh đảm nhận những công việc bán thời gian khác nhau. Các công việc này bao gồm làm ca đêm tại cửa hàng tiện lợi, hỗ trợ tại một sự kiện theo chủ đề chú hề, giao sữa vào sáng sớm và làm việc tại rạp chiếu phim vào đêm khuya. Những không gian làm việc quen thuộc này dần trở thành bối cảnh cho hàng loạt cuộc chạm trán ngày càng đáng lo ngại.

Các đoạn trailer của phim đã tạo nên làn sóng phản hồi hào hứng trên mạng xã hội: Tôi phấn khích đến mức tim đập liên hồi; Có vẻ như đây sẽ là một siêu phẩm; Hy vọng tác phẩm này sẽ thành công vang dội như 'Squid Game’ và có thêm cả phần 2, phần 3... Không ít người dành lời khen ngợi cho cốt truyện độc lạ, sự ăn ý giữa các diễn viên, cùng các yếu tố kinh dị, đồng thời bày tỏ sự mong chờ ngày phim chính thức lên sóng.

Go Min Si đảm nhận vai Yeon Ju, một người phụ nữ bí ẩn quyết tâm tìm ra sự thật về công ty môi giới này. Đây là dự án mới đầu tiên của Go Min Si, sau khoảng một năm bốn tháng kể từ khi cô góp mặt trong bộ phim ‘Tastefully Yours’ của đài Genie TV.

Lee Hee Joon, người thủ vai ông chủ của công ty “Spider Manpower”, trước đây từng tham gia loạt phim ‘A Killer Paradox’ trên Netflix, tác phẩm do Kim Da Min, đạo diễn của ‘Dead End Job’, chấp bút kịch bản.

Loạt phim còn có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt đáng chú ý như Choi Hyun Wook, Yoon Kyung Ho, Yoon Byung Hee, Cho Hyun Chul và Ko Chang Seok. Họ vào vai những nhân vật khác nhau mà Hyuk Jun gặp gỡ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của mình. Choi Hyun Wook xuất hiện trong vai Choi Hee Dong ở tập đầu tiên, đánh dấu màn tái hợp với nhà sản xuất điều hành Han Jun Hee sau lần hợp tác trước đó trong loạt phim Weak Hero của Netflix.

Sau các buổi chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, một số bài đánh giá từ giới truyền thông đã ví von loạt phim này như một phiên bản Hàn Quốc của Stranger Things. Các nhà phê bình nhấn mạnh vào cách tác phẩm biến những không gian làm việc quen thuộc thành những bối cảnh đầy đáng sợ, cùng cấu trúc phim theo từng tập, trong đó mỗi tập phim lại mang đến một câu chuyện riêng biệt.