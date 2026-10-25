De Zerbi tiết lộ cuộc họp đặc biệt giúp Tottenham hồi sinh

De Zerbi cho rằng sự thay đổi trong phòng thay đồ góp phần quan trọng giúp Tottenham hồi sinh sau sáu trận đầu mùa không thắng.

Sau chiến thắng trước Chelsea ở vòng 8 Premier League tối 24/10, HLV Roberto De Zerbi gây chú ý khi khẳng định bầu không khí phòng thay đồ đôi khi còn quan trọng hơn cả chiến thuật. Nhà cầm quân người Italy cho rằng sự thay đổi trong quan hệ giữa các cầu thủ là yếu tố quan trọng giúp Tottenham hồi sinh sau khởi đầu thảm họa.

Tottenham từng trải qua sáu trận liên tiếp không thắng tại Premier League, rơi xuống cuối bảng và đối diện nguy cơ tiếp tục vật lộn trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, hai chiến thắng trước Coventry City và Chelsea chỉ trong một tuần đã đưa đội bóng lên vị trí thứ 12.

Cuộc nói chuyện đặc biệt tại Marbella

Theo De Zerbi, bước ngoặt xuất hiện trong chuyến tập huấn tại Marbella (Tây Ban Nha), khi ông tạo điều kiện để các cầu thủ trò chuyện trực tiếp, bày tỏ suy nghĩ và hiểu nhau hơn.

"Tuần tập huấn ở Marbella rất quan trọng. Chúng tôi nói chuyện trực tiếp, cởi mở và tháo bỏ những chiếc mặt nạ. Điều ấy giúp cải thiện tinh thần và niềm tin. Bầu không khí trong phòng thay đồ có lẽ còn quan trọng hơn chiến thuật", De Zerbi chia sẻ với Sky Sports.

Chiến lược gia 47 tuổi cho biết ông nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong những bữa ăn chung và sinh hoạt tập thể. Các cầu thủ gần gũi hơn, trong khi tinh thần đoàn kết được cải thiện đáng kể.

"Khi chúng tôi ăn tối cùng nhau, tôi nhìn thấy một tập thể khác, những mối quan hệ khác và bầu không khí khác", ông nhấn mạnh.

Tottenham thoát khỏi bóng ma quá khứ

Chiến thắng tại Stamford Bridge càng có ý nghĩa khi Tottenham từng kết thúc hai mùa giải liên tiếp ở vị trí thứ 17 Premier League.

Trước Chelsea, đoàn quân của De Zerbi kiểm soát 70% bóng, tung ra 15 cú sút, trong khi đội chủ nhà chỉ có 7 lần dứt điểm. Sai lầm phản lưới của thủ môn Mike Penders và pha lập công của Mathys Tel giúp Tottenham thắng 2-0, lần đầu ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge kể từ năm 2018.

Đáng chú ý, Spurs cũng lần đầu đánh bại Chelsea trên sân khách mà giữ sạch lưới kể từ tháng 12/1986.

"Giờ chúng tôi đã trở thành một tập thể hoàn chỉnh. Các cầu thủ chơi tốt hơn và lối chơi cũng được cải thiện", De Zerbi khẳng định.

Nhà cầm quân người Italy thừa nhận Tottenham vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tin rằng sự gắn kết trong phòng thay đồ sẽ giúp CLB vượt qua những thất bại từng ám ảnh họ suốt hai mùa giải gần nhất.

Highlights Chelsea 0-2 Tottenham Rạng sáng 25/10, Tottenham vượt qua chủ nhà Chelsea với tỷ số 2-0 tại vòng 8 Premier League 2026/27.