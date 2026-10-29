Để yêu thương cất lời nơi giường bệnh

Chương trình thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng” mang đến những giai điệu đẹp. Ảnh: BVCC

Với người bệnh, những ngày nằm viện không chỉ là hành trình điều trị thể chất, mà còn là cuộc chiến âm thầm với tâm trạng bất an, nỗi nhớ gia đình và khát vọng sớm trở về cuộc sống thường nhật. Bởi vậy, đôi khi, một lời hỏi han, một nụ cười, hay một giai điệu thân quen cũng đủ làm dịu đi những phút giây nặng nề. Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng” đã mang đến những khoảnh khắc như thế.

Bác sĩ Đoàn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ, Ban Giám đốc bệnh viện luôn xác định nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phải song hành với tinh thần phục vụ tận tâm, trách nhiệm. Bệnh viện mong muốn mỗi người bệnh khi đến đây đều cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp như đang ở chính ngôi nhà của mình. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở thể chất, mà còn phải quan tâm đến đời sống tinh thần của bệnh nhân.

Bác sĩ Đoàn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BVCC

“Công việc trong bệnh viện luôn đi cùng áp lực, nhưng điều quan trọng là mỗi ngày chất lượng phục vụ lại được cải thiện, mỗi lần người bệnh quay trở lại đều có thể nhận thấy những chuyển biến tích cực”, bác sĩ Đoàn Văn Phúc nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật “Khúc ca Blouse trắng” quy tụ nhiều nghệ sĩ với những tiết mục đa dạng, giàu cảm xúc. Khán giả được thưởng thức màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc của nhóm Chuông Gió, ca khúc “Có một nghề” qua giọng hát Việt Tú và “Kiêu hãnh Việt Nam tôi” do Lê Anh – Lê Trang thể hiện. NSƯT Hồng Liên mang đến những giai điệu quê hương tha thiết; tiếng saxophone của nghệ sĩ Kiều Sax hòa quyện cùng tiếng guitar của nghệ sĩ Thanh Quang, tạo nên những khoảnh khắc lắng đọng.

MC Thảo Vân chia sẻ, chương trình được tổ chức từ sự trân trọng, biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời mong muốn sẻ chia yêu thương với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

“Mỗi lời ca, tiếng hát là một lời tri ân, một sự động viên để những người thầy thuốc thêm vững vàng trên hành trình nghề nghiệp, cũng là lời nhắn gửi tới người bệnh rằng bên cạnh họ luôn có những tấm lòng sẵn sàng đồng hành”, MC Thảo Vân nói.

Còn với những nghệ sĩ, được mang âm nhạc đến bệnh viện không chỉ là niềm vui nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để trao đi những giá trị tốt đẹp bằng chính khả năng của mình.

Người bệnh xúc động với những lời ca, tiếng hát được các nghệ sĩ biểu diễn. Ảnh: BVCC

Nghệ sĩ saxophone Kiều Sax bày tỏ, khi bước chân vào bệnh viện, chứng kiến những gì bệnh nhân phải trải qua và sự tận tụy của đội ngũ y tế, mỗi người mới cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sức khỏe, cuộc sống và tình yêu thương. Chính trải nghiệm ấy khiến nữ nghệ sĩ thêm trân trọng cơ hội được góp mặt trong chương trình.

Điều trị tại bệnh viện được gần 1 tuần, bà Ngô Thị Ninh, 74 tuổi (ở phường Long Biên, Hà Nội) đánh giá cao sự tận tình trong tiếp đón, chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ cũng như chất lượng điều trị. Việc có thêm những chương trình văn nghệ giàu ý nghĩa là niềm vui đáng quý, giúp người bệnh cảm thấy nhẹ lòng, vơi bớt mệt mỏi.

Cùng chung cảm xúc ấy, bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết, 76 tuổi (ở phường Phúc Lợi, Hà Nội) xúc động chia sẻ, lời ca tiếng hát giúp người bệnh vơi đi nỗi buồn, sự lo lắng trong thời gian điều trị, đồng thời đem lại cảm giác ấm áp, gần gũi như không khí gia đình. Bà cảm thấy mình như trẻ lại, có thêm động lực cố gắng điều trị.

Giữa hành lang bệnh viện, một lời ca có thể không làm biến mất nỗi đau nhưng có thể khiến nỗi đau bớt cô đơn; một giai điệu có thể không thay thế phác đồ điều trị nhưng có thể tiếp thêm niềm tin để người bệnh kiên trì bước tiếp. Đôi khi, chính những điều tưởng chừng giản dị ấy lại thắp lên ánh sáng ấm áp nhất trên hành trình hồi phục.