Từ đặc sản quê hương đến sản phẩm có thương hiệu

Giữa vùng cam Cao Phong, chị Vũ Thị Lệ Thủy - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) 3T Farm, chọn khởi nghiệp từ chính loại nông sản đã gắn bó với gia đình và quê hương qua nhiều thế hệ. Với chị, quả cam không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mà còn là giá trị, thương hiệu và niềm tự hào của quê hương.

Chị Vũ Thị Lệ Thủy bên vườn cam tự tay mình gây dựng.

Khi cam Cao Phong được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý năm 2014, giá trị và danh tiếng sản phẩm được nâng lên, diện tích trồng cam cũng mở rộng nhanh. Nhưng, cùng với cơ hội là sức ép về đầu ra, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Nếu chỉ tăng diện tích, tăng sản lượng mà thiếu kiểm soát quy trình và thị trường, người trồng cam có thể rơi vào cảnh được mùa mất giá, còn uy tín thương hiệu bị ảnh hưởng. Nhận diện rõ vấn đề này, năm 2016, chị Thủy xây dựng nhóm sản xuất an toàn Thanh Thủy với 2 hộ thành viên. Sau 2 năm học hỏi về chiến lược bán hàng và tìm hiểu thị trường, chị thành lập HTX 3T Farm với triết lý “Tốt đất - Tốt giống - Tốt từ tâm”. HTX đặt chất lượng, an toàn, trách nhiệm môi trường và niềm tin người tiêu dùng trong cùng một chuỗi giá trị.

Không chỉ phát triển sản phẩm cam quà tặng với 12 quả được tuyển chọn kỹ lưỡng, HTX còn mở rộng hướng chế biến sâu, nghiên cứu các sản phẩm như mứt cam, trà detox, bột cam, rượu cam, tinh dầu cam... để đa dạng hóa sản phẩm, giảm phụ thuộc mùa vụ. Đến nay, HTX có 3 sản phẩm OCOP, gồm cam quả và trà detox đạt 4 sao, mứt cam đạt 3 sao. Sản phẩm được phân phối tại nhiều cửa hàng thực phẩm sạch. Câu chuyện chị Thủy cho thấy, muốn tạo giá trị mới từ sản vật quen thuộc, người sản xuất phải thay đổi cách nghĩ, đó là không chỉ bán thứ mình có mà phải hiểu khách hàng, tạo khác biệt và giữ chất lượng ổn định.

Đưa tri thức và công nghệ về với đất quê

Một hướng khởi nghiệp khác được thể hiện qua mô hình trang trại nho của anh Trần Duy Đoan ở xã Hải Lựu. Từng tu nghiệp tại Nhật Bản, trở về nước, dù đã có công việc ổn định tại Hà Nội song anh Đoan vẫn ấp ủ ý tưởng xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao trên quê hương. Năm 2021, anh bắt đầu đưa giống nho hạ đen về trồng trên diện tích hơn 5.000m2 đất.

Anh Trần Duy Đoan nâng niu những chùm nho - thành quả từ ý tưởng xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao trên chính đồng đất quê hương.

Anh đã đầu tư nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, cảm biến theo dõi môi trường và quy trình sản xuất theo hướng VietGAP; từng bước mở rộng quy mô trang trại, phát triển thêm nho mẫu đơn, dưa lưới và kết hợp du lịch trải nghiệm. Khách đến vườn không chỉ mua nông sản mà còn được tham quan, tìm hiểu quy trình canh tác. Mô hình tạo thêm nhiều việc làm tại địa phương.

Thông qua việc đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số và định vị trang trại trên bản đồ trực tuyến, anh Đoan giúp khách hàng dễ tìm kiếm, tiếp cận sản phẩm. Đến nay, trang trại của anh đã phát triển lên khoảng 5ha, trở thành điểm đến trải nghiệm nông nghiệp của nhiều gia đình và học sinh.

Nếu chị Thủy lựa chọn nâng tầm đặc sản bằng chất lượng và thương hiệu thì anh Đoan lại đưa công nghệ vào cây trồng mới, kết hợp sản xuất với trải nghiệm. Dù lựa chọn hướng đi khác nhau, song cả hai đều cho thấy cần nhận diện đúng lợi thế và kiên trì hoàn thiện sản phẩm.

Để ý tưởng không dừng ở quy mô nhỏ

Con đường từ ý tưởng đến mô hình kinh doanh bền vững có nhiều trở ngại về vốn, đất đai, kỹ thuật, nhân lực, tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu và đầu ra. Bởi vậy, bên cạnh nỗ lực cá nhân, người khởi nghiệp cần được hỗ trợ về vốn, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn tiêu chuẩn, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Thời gian qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là nỗ lực, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nhân, phong trào khởi nghiệp trong toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các doanh nghiệp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lao động sản xuất, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm”.

Thời gian tới, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh xác định tiếp tục đổi mới hoạt động, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số. Chú trọng quảng bá, kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao, tuần hoàn và thông minh. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi số để mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream và truy xuất nguồn gốc. Liên kết thông qua HTX, tổ hợp tác và doanh nghiệp cũng giúp người khởi nghiệp tổ chức vùng nguyên liệu, thống nhất quy trình, chia sẻ chi phí và tiếp cận những kênh phân phối chuyên nghiệp.

Đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 571 sản phẩm OCOP còn hiệu lực chứng nhận, gồm 478 sản phẩm đạt 3 sao, 84 sản phẩm đạt 4 sao và 9 sản phẩm đạt 5 sao. Để đứng vững trên thị trường, mỗi chủ thể cần duy trì chất lượng, tổ chức sản xuất ổn định và chủ động tìm kiếm khách hàng.

Từ vườn cam Cao Phong đến trang trại nho Hải Lựu, những mô hình khởi nghiệp cho thấy giá trị quê hương có thể được đánh thức bằng tư duy mới. Một ý tưởng chỉ thực sự vươn xa khi tạo ra sản phẩm có chất lượng, có người mua, có khả năng cạnh tranh và đem lại sinh kế cho cộng đồng. Khi người khởi nghiệp được tiếp sức đúng lúc, khi các mắt xích từ sản xuất đến tiêu thụ được kết nối chặt chẽ, những ý tưởng bắt đầu từ mảnh vườn, thửa ruộng quê nhà sẽ có thêm cơ hội trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.