Để y tế Việt Nam trở thành điểm đến của người bệnh quốc tế

Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến trong lĩnh vực tim mạch trong những năm qua.

Những năm gần đây, y học Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến trong lĩnh vực tim mạch, đặc biệt ở các kỹ thuật can thiệp phức tạp, phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị các bệnh lý tim mạch chuyên sâu.

Không chỉ tiếp nhận, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đội ngũ bác sĩ trong nước đang từng bước tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật với các đồng nghiệp quốc tế.

Năng lực khẳng định từ thực tiễn

Bốn ca phẫu thuật tim nội soi được thực hiện trực tiếp trước sự chứng kiến của 22 phẫu thuật viên đến từ Hồng Công (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan và Malaysia tại hội thảo quốc tế do Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đã cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu của đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

Nổi bật trong đó là ca phẫu thuật thay đồng thời hai van tim bằng phương pháp ít xâm lấn, kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp. Theo PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, kỹ thuật này hiện cũng được triển khai tại các trung tâm tim mạch lớn ở châu Âu và Hoa Kỳ.

PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền chia sẻ về cơ hội hợp tác quốc tế và sự phát triển của y tế Việt Nam.

Năm 2024, Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành cơ sở đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) trao chứng nhận Vàng về quản lý và điều trị suy tim, ghi nhận việc đáp ứng các tiêu chí chuyên môn trong quản lý, điều trị và theo dõi người bệnh.

Mỗi năm, bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện hơn 600.000 lượt khám, khoảng 2.335 ca phẫu thuật, trong đó có khoảng 800 ca phẫu thuật nội soi và ít xâm lấn, cùng khoảng 13.000 ca can thiệp tim mạch.

Những kết quả này cho thấy năng lực điều trị tim mạch chuyên sâu tại Việt Nam đang từng bước tạo dựng nền tảng cho hợp tác và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, từ việc làm chủ kỹ thuật cao đến thu hút người bệnh nước ngoài vẫn cần thêm những điều kiện về tổ chức dịch vụ và khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền từng chia sẻ, Bệnh viện Tim Hà Nội đã đón đoàn 40 bác sĩ Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng trung tâm điều trị chuyên sâu, hướng tới tiếp nhận người bệnh từ các quốc gia trong khu vực. Dù đề xuất chưa được hiện thực hóa, hoạt động trao đổi này phần nào cho thấy tiềm năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tim mạch.

“Tại sao chúng ta chưa làm được việc thu hút bệnh nhân nước ngoài đến khám và điều trị?”, PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền từng đặt vấn đề khi đề cập đến những lợi thế về trình độ chuyên môn, cơ hội hợp tác quốc tế và sự phát triển của y tế Việt Nam.

Câu hỏi này cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở y tế trong nước, đó là cùng với việc nâng cao năng lực điều trị, cần chú trọng chất lượng phục vụ, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến và được chăm sóc thuận tiện, toàn diện hơn.

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ người bệnh quốc tế

Đối với người bệnh quốc tế, việc lựa chọn cơ sở điều trị không chỉ dựa trên trình độ chuyên môn mà còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ và các điều kiện hỗ trợ như thông tin điều trị minh bạch, chi phí, bảo hiểm, ngôn ngữ và chăm sóc sau xuất viện.

Từ yêu cầu đó, PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, việc phát triển Khoa Quốc tế nằm trong định hướng kết hợp năng lực điều trị chuyên sâu với dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trên cơ sở thế mạnh về kỹ thuật tim mạch, bệnh viện hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và du khách quốc tế, qua đó góp phần phát triển y tế tại Thủ đô.

Tuy nhiên, đặc thù của lĩnh vực tim mạch là nhiều phương pháp can thiệp và phẫu thuật đòi hỏi quá trình đánh giá trước điều trị, theo dõi sau phẫu thuật và tái khám lâu dài.

Vì vậy, bên cạnh năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ tại chỗ, việc tiếp nhận người bệnh quốc tế còn đặt ra yêu cầu phối hợp giữa cơ sở điều trị tại Việt Nam với bác sĩ và hệ thống y tế tại quốc gia nơi người bệnh sinh sống, bảo đảm quá trình chăm sóc được duy trì liên tục.

Việc phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện quy trình tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ người bệnh quốc tế đến tăng cường kết nối với doanh nghiệp bảo hiểm, đơn vị hỗ trợ y tế và các đối tác cung cấp dịch vụ liên quan.

Sự phối hợp này không chỉ tạo thuận lợi cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị mà còn góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của các cơ sở y tế Việt Nam.

Ở góc độ kinh tế, thu hút người bệnh quốc tế có thể tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy nhu cầu lưu trú, vận chuyển và các dịch vụ hỗ trợ. Qua đó, những lợi thế về trình độ chuyên môn và năng lực điều trị có cơ hội chuyển hóa thành giá trị kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của y tế Việt Nam.