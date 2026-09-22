Đề xuất xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm: Tối đa 1,5 tỷ đồng với cá nhân, 3 tỷ đồng với tổ chức

Hậu kiểm an toàn thực phẩm với tần suất không quá 1 lần mỗi năm. Ảnh: CP

Hậu kiểm an toàn thực phẩm với tần suất không quá 1 lần mỗi năm

Gần đây, Bộ Y tế đang dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân. Trong đó, dự thảo Luật đề xuất việc hậu kiểm về an toàn thực phẩm (Điều 58).

Đáng chú ý, về biện pháp hậu kiểm, dự thảo Luật nêu: Khi tiến hành hậu kiểm có thể thông qua một, một số hoặc toàn bộ các biện pháp thanh tra, kiểm tra; lấy mẫu và thử nghiệm thực phẩm lưu thông trên thị trường để thực hiện giám sát thị trường; thực hiện truy xuất nguồn gốc...

Dự thảo cũng nêu rõ: Đối với thanh tra về an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. Đồng thời, kiểm tra về an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn bảo đảm các nhiệm vụ, quyền hạn sau: Lấy mẫu để thử nghiệm khi cần thiết; trường hợp lấy mẫu thử nghiệm, Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức thử nghiệm so sánh kết quả thử nghiệm đạt hay không đạt so với hồ sơ, tài liệu do Đoàn kiểm tra cung cấp;

Niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo thực phẩm vi phạm trong quá trình kiểm tra trên thị trường và phải báo cáo cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo thực phẩm vi phạm; Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm;

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra chuyên ngành để chuyển hồ sơ vụ vi phạm và tang vật, phương tiện vi phạm hành chính liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm (nếu có) cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; Bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm không được quá 1 lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc phát hiện nguyên liệu làm thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm bị sử dụng sai mục đích, lạm dụng thành các chất có hại hoặc trên các trường hợp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này thì tần suất kiểm tra sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Xử lý nghiêm vi phạm, người lợi dụng chức vụ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Một nội dung đáng chú ý khác là việc xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm và mức phạt tối đa khi vi phạm về an toàn thực phẩm (Điều 59).

Theo dự thảo Luật: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật (1).

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mức phạt tiền tối đa là 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân và 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Đồng thời, Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.