Tại điểm d khoản 1 Điều 44 dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung trường hợp xử phạt không lập biên bản đối với các vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.

Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị quyết 151/NQ-CP ngày 14/6/2026 của Chính phủ.

Bộ Công an cho rằng, các vi phạm được phát hiện qua thiết bị kỹ thuật như cân tải trọng xe, máy đo nồng độ cồn, hệ thống camera giám sát giao thông... đã có đầy đủ dữ liệu làm căn cứ xử phạt.

Cụ thể, kết quả thu thập từ các thiết bị phải được ghi nhận bằng văn bản, kèm những thông tin như thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm, hình ảnh, âm thanh hoặc chỉ số đo lường và thông tin về cá nhân, tổ chức vi phạm (nếu xác định được). Những dữ liệu này cơ bản tương ứng với các nội dung quan trọng của biên bản vi phạm hành chính.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác minh thông tin người vi phạm, gửi thông báo yêu cầu đến giải quyết vụ việc (nếu cần), sau đó ban hành và tổ chức thi hành quyết định xử phạt theo quy định.

Như vậy, trường hợp này không cần thiết phải lập biên bản vi phạm hành chính để rút ngắn quy trình, thời gian xử phạt mà vẫn bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Bộ Công an cho rằng, việc phải lập biên bản vi phạm hành chính trong các trường hợp này làm tăng thủ tục xử phạt không cần thiết, kéo dài thời gian xử lý, phát sinh chi phí và chưa phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.