Đề xuất xử lý 12 dự án Mường Thanh: Điều kiện để được cấp sổ hồng?

Dự thảo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội đề xuất cơ chế xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản, trong đó quy định điều kiện và trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả tại 12 dự án, việc xử lý vi phạm được gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Theo Điều 9 dự thảo nghị quyết, sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, gồm nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định tại dự thảo, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ, gửi cơ quan chức năng để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân mua nhà tại các công trình, dự án.

Như vậy, việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính là điều kiện được dự thảo đặt ra trước khi chủ đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận. Quy định này không đồng nghĩa tất cả căn hộ tại 12 dự án đương nhiên được cấp sổ hồng, bởi việc xử lý còn phụ thuộc kết quả rà soát, phân loại công trình và các điều kiện liên quan.

Dự thảo nghị quyết của Hà Nội đề xuất cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh, trong đó quy định điều kiện cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Người mua nhà có thể trực tiếp nộp hồ sơ trong trường hợp nào?

Một nội dung đáng chú ý tại Điều 9 là trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính nêu trên nhưng không hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng đề nghị cấp giấy chứng nhận, người mua nhà được trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Trong trường hợp này, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định. Quy định dự kiến này tạo cơ sở để người mua nhà chủ động thực hiện thủ tục trong trường hợp chủ đầu tư không hoàn tất hồ sơ sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, dự thảo không quy định rằng người mua nhà được cấp giấy chứng nhận ngay khi nộp hồ sơ. Việc giải quyết vẫn phải thực hiện theo quy định và trên cơ sở hồ sơ cụ thể của từng trường hợp.

Đề xuất xử lý các công trình vi phạm theo ba nhóm

Theo Điều 4 dự thảo nghị quyết, công trình, hạng mục công trình hoặc phần công trình xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng tại 12 dự án được đề xuất phân thành ba nhóm: được tồn tại theo hiện trạng; được tồn tại có điều kiện; và phải tháo dỡ.

Đối với công trình cao tầng, dự thảo đưa ra các tiêu chí xem xét như tình trạng hoàn thành, đưa vào sử dụng; an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; yêu cầu về kiến trúc cảnh quan và việc tuân thủ chỉ giới, hành lang bảo vệ công trình.

UBND TP Hà Nội sẽ quyết định danh mục công trình, hạng mục công trình hoặc phần diện tích được phép tồn tại, tồn tại có điều kiện hoặc phải tháo dỡ trên cơ sở hồ sơ rà soát, đánh giá của cơ quan chuyên môn.

Với các căn hộ thuộc diện phải di dời, Điều 10 dự thảo đề xuất người mua nhà được lựa chọn, thỏa thuận với chủ đầu tư một trong các phương án: nhận tiền đền bù, bồi thường, hỗ trợ; chuyển sang căn hộ hoặc nhà ở tương đương tại dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện kinh doanh do chủ đầu tư thực hiện; hoặc được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đáp ứng điều kiện theo Luật Nhà ở.

Dự thảo cũng quy định chủ đầu tư phải chịu kinh phí khắc phục hậu quả, di dời, bồi thường, hỗ trợ tạm cư, tháo dỡ và hoàn trả, bổ sung hạ tầng theo trách nhiệm được xác định; không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả chi phí do vi phạm của chủ đầu tư gây ra.

Các đề xuất trên nhằm xử lý tồn tại tại 12 dự án, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà. Tuy nhiên, các nội dung này chỉ có thể được áp dụng sau khi nghị quyết được thông qua, ban hành và có hiệu lực theo quy định.