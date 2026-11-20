Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 20/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, mặc dù ngành Thuế đã rất cố gắng và xử lý được hơn 777.000 mã số thuế từ đầu năm đến nay, nhưng đến ngày 23/10/2026, cả nước vẫn còn khoảng 2,5 triệu người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo Bộ trưởng, phần lớn những người nộp thuế có mong muốn khôi phục hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, họ đang gặp vướng mắc do hồ sơ và nghĩa vụ tài chính tích lũy qua nhiều năm. Tiền chậm nộp tiếp tục tăng, trong khi nhiều trường hợp không còn sổ sách, tài sản để thực hiện nghĩa vụ.

Trong khi đó, Quốc hội đã quyết định chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026, nhưng các nghĩa vụ phát sinh trước thời điểm này vẫn cần được xử lý. Các quy định hiện hành về khoanh nợ, xóa nợ cũng chưa bao quát hết những trường hợp phát sinh trên thực tế.

Vì vậy, Bộ trưởng cho rằng, chính sách đặc thù tại dự thảo Nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm gánh nặng thủ tục và chi phí tuân thủ về thuế.

Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, duy trì hoạt động và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Nghị quyết đề xuất xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế được cơ quan thuế xác định đến hết ngày 23/10/2026 thuộc trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Dự thảo không áp dụng đối với tiền chậm nộp phát sinh từ nợ thuế gốc liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Đồng thời, không áp dụng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện ở trạng thái 03, 06 của doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm dừng kinh doanh có thời hạn; người nộp thuế vẫn sản xuất, kinh doanh hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian thuộc các trạng thái này.

Về xử lý lệ phí môn bài, dự thảo đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tương ứng. Đối với người nộp thuế chưa kê khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải thực hiện kê khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp.

Đối với tiền chậm nộp của các khoản thuế khác, người nộp thuế được xem xét xóa khi đã nộp đầy đủ nợ thuế gốc, tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có) và có hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đáng chú ý, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ. Cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu quản lý thuế để thực hiện, công khai kết quả và thông báo qua tài khoản giao dịch thuế điện tử nếu có.

Đối với hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được tiếp nhận chậm nhất vào ngày 30/6/2028, trường hợp người nộp thuế đã nộp đủ nợ gốc nhưng chưa hoàn tất xử lý thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị quyết.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xác định kịp thời các khoản nợ đủ điều kiện xóa để không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những khoản nợ này. Nếu phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện, cơ quan thuế sẽ khôi phục khoản tiền chậm nộp đã xóa.

Dự thảo cũng quy định trường hợp người nộp thuế đã được xóa nợ trước ngày Nghị quyết có hiệu lực nhưng sau đó quay lại sản xuất, kinh doanh và đủ điều kiện áp dụng chính sách thì không phải hủy kết quả xóa nợ đã thực hiện.

Theo đề xuất của Chính phủ, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, trừ các trường hợp được tiếp tục giải quyết theo quy định chuyển tiếp. Chính phủ sẽ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028.

Chỉ xóa nợ chậm nộp thuế với người đã ngừng hoạt động thực sự

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, cho biết Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành chính sách đặc thù có thời hạn để xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế thực sự đã ngừng hoạt động.

Đồng thời góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu thuế, ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân không hoạt động để gian lận hóa đơn.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính khả thi của chính sách và việc tổ chức thực hiện phù hợp với chuẩn mực quốc tế, không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá tại kỳ đánh giá lại; đồng thời xác định rõ mục tiêu, khẳng định đây là chính sách áp dụng một lần, không tạo tiền lệ.

Về tác động đối với ngân sách Nhà nước, theo hồ sơ, nghĩa vụ lệ phí môn bài, kể cả phần chưa hạch toán, ước hơn 16.000 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuộc phạm vi xem xét gần 10.000 tỷ đồng, trong đó có các khoản thu về đất.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đánh giá thêm tác động theo từng cấp ngân sách, lượng hóa kết quả dự kiến của chính sách và khả năng thụ hưởng của các nhóm người nộp thuế.