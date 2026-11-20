Chiều 20/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Cơ quan thuế thực hiện xóa nợ, không yêu cầu người nộp thuế lập hồ sơ

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, mặc dù ngành thuế đã rất nỗ lực và xử lý được hơn 777.000 mã số thuế từ đầu năm đến nay, nhưng đến ngày 23/10/2026, cả nước vẫn còn 2,5 triệu người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Phần lớn người nộp thuế trong số này mong muốn khôi phục hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, nhưng đang vướng hồ sơ và nghĩa vụ tài chính tích lũy nhiều năm. Tiền chậm nộp tiếp tục tăng trong khi người nộp thuế không còn sổ sách hoặc tài sản để thực hiện nghĩa vụ.

Quốc hội đã quyết định chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026, tuy nhiên, các nghĩa vụ phát sinh trước thời điểm này vẫn cần được xử lý. Trong khi đó, quy định hiện hành về khoanh, xóa nợ chưa bao quát hết các trường hợp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình (Ảnh: Media Quốc hội).

Vì vậy, Bộ trưởng cho rằng, chính sách đặc thù tại dự thảo Nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm gánh nặng thủ tục và chi phí tuân thủ về thuế. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, duy trì hoạt động và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Về nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế được cơ quan thuế xác định đến hết ngày 23/10/2026 thuộc trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Dự thảo không áp dụng đối với tiền chậm nộp từ nợ thuế gốc liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; chi nhánh, văn phòng đại diện ở trạng thái 03, 06 của doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm dừng kinh doanh có thời hạn và người nộp thuế vẫn sản xuất, kinh doanh hoặc đã phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian thuộc trạng thái 03, 06.

Về tổ chức thực hiện, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ. Cơ quan thuế căn cứ dữ liệu quản lý thuế để thực hiện, công khai kết quả và thông báo qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Đối với hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được tiếp nhận chậm nhất vào ngày 30/6/2028, người nộp thuế đã nộp đủ nợ gốc nhưng chưa hoàn tất xử lý thì tiếp tục được giải quyết theo Nghị quyết.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xác định kịp thời khoản nợ đủ điều kiện xóa để không áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ đó. Trường hợp phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện, cơ quan thuế thực hiện phục hồi khoản tiền chậm nộp đã xóa.

Đối với người nộp thuế đã được xóa nợ trước ngày Nghị quyết có hiệu lực nhưng sau đó quay lại sản xuất, kinh doanh và đủ điều kiện áp dụng Nghị quyết, không phải hủy kết quả xóa nợ đã thực hiện.

Chỉ xóa nợ chậm nộp thuế với người đã ngừng hoạt động thực sự

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành chính sách đặc thù có thời hạn để xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế thực sự đã ngừng hoạt động.

Theo Ủy ban, chính sách góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu thuế, phòng ngừa việc lợi dụng pháp nhân không hoạt động để gian lận hóa đơn.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính khả thi của chính sách và việc tổ chức thực hiện phù hợp với chuẩn mực quốc tế, không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá tại kỳ đánh giá lại; đồng thời xác định rõ mục tiêu, khẳng định đây là chính sách áp dụng một lần, không tạo tiền lệ.

Về tác động đối với ngân sách Nhà nước, theo hồ sơ, nghĩa vụ lệ phí môn bài, kể cả phần chưa hạch toán, ước hơn 16.000 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuộc phạm vi xem xét gần 10.000 tỷ đồng, trong đó có các khoản thu về đất.

Ủy ban đề nghị Chính phủ đánh giá thêm tác động theo từng cấp ngân sách, lượng hóa kết quả dự kiến của chính sách và khả năng thụ hưởng của các nhóm người nộp thuế.