Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài cho doanh nghiệp chờ giải thể

Người nộp thuế giao dịch tại Thuế cơ sở 7 thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ thuế, các khoản nợ được xóa là lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31-12-2025 cùng tiền chậm nộp tương ứng.

Đáng chú ý, người nộp thuế không phải gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ. Cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu quản lý để tự động xử lý các khoản nợ thuộc diện được xóa, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực. Nếu người nộp thuế đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ được xóa, biện pháp cưỡng chế tương ứng cũng sẽ được chấm dứt.

Từ ngày 1-1-2026, lệ phí môn bài không còn được thu theo Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội. Tuy nhiên, các khoản nợ phát sinh đến hết năm 2025 vẫn được ngành Thuế theo dõi, đôn đốc thu hồi.

Trước thời điểm này, mức lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp là 1 triệu, 2 triệu hoặc 3 triệu đồng mỗi năm, tùy theo vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư đăng ký. Với mức thu bình quân giả định 2 triệu đồng/năm, một doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế trong 5 năm có thể phát sinh 10 triệu đồng tiền lệ phí môn bài; nếu kéo dài 10 năm, số tiền lên tới 20 triệu đồng, chưa kể tiền chậm nộp.

Theo Bộ Tài chính, dù mức thu hằng năm không lớn, khoản nợ tích lũy qua nhiều năm có thể trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp không còn hoạt động. Một số đơn vị đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Khi quay lại giải quyết, ngoài việc xử lý các vi phạm về thuế, doanh nghiệp còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính tồn đọng. Khó khăn về nguồn lực khiến quá trình giải thể, chấm dứt hoạt động tiếp tục kéo dài.

Tính đến hết năm 2025, khoảng 764.000 người nộp thuế còn nợ lệ phí môn bài, với tổng số tiền 1.450 tỷ đồng. Phần lớn khoản nợ tập trung ở doanh nghiệp nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Trong một số trường hợp, chi phí theo dõi, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ lớn hơn số tiền có khả năng thu được.