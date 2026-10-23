Đề xuất xây đường cất hạ cánh thứ 2, nâng cấp sân bay Thọ Xuân

Đề xuất xây đường cất hạ cánh dài 3.800m

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về hồ sơ lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân được định hướng nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050 (ảnh minh họa).

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục Hàng không Việt Nam đã lấy ý kiến góp ý chuyên môn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong ngành hàng không. Đến nay, ACV đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo các ý kiến đóng góp.

Qua rà soát, Cục quản lý chuyên ngành đánh giá hồ sơ quy hoạch được xây dựng bám sát nhiệm vụ quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt; phù hợp với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 và các quy hoạch liên quan.

Hồ sơ đã phân tích và đề xuất phương án quy hoạch có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của cảng hàng không theo từng giai đoạn quy hoạch; đồng thời tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo hồ sơ quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân được đặt tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp I.

Công suất khai thác dự kiến đạt 2 triệu hành khách/năm và 6.500 tấn hàng hoá/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay A320/A321, B747, B777 và tương đương.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất tiếp tục sử dụng đường cất hạ cánh hiện hữu (đường cất hạ cánh số 1) kích thước 3.200m x 50m; đồng thời, xây dựng đường cất hạ cánh số 2, kích thước 3.800m x 45m, song song và cách đường cất hạ cánh số 1 khoảng 360m về phía Đông Bắc; lề vật liệu mỗi bên rộng 7,5m.

Hệ thống đường lăn cũng được đề xuất đầu tư đồng bộ, gồm 1 đường lăn song song nằm giữa hai đường cất hạ cánh, chiều dài 4.100m; bốn đường lăn thoát nhanh nối từ đường cất hạ cánh số 2 vào đường lăn song song; cùng các đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh số 2 với đường lăn song song và giữa đường lăn song song với đường cất hạ cánh số 1.

Các đường lăn có chiều rộng 23m, lề vật liệu rộng 7,5m mỗi bên, đáp ứng yêu cầu khai thác tàu bay code E.

Đối với sân đỗ tàu bay được quy hoạch đáp ứng công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm, với khoảng 11 vị trí đỗ code C hoặc phương án kết hợp một vị trí code E và 9 vị trí code C. Nhà ga hành khách cũng được quy hoạch với công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn 2050 đạt 7 triệu hành khách/năm

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân được định hướng nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm và 23.000 tấn hàng hóa/năm.

Theo hồ sơ, hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn được giữ nguyên theo quy hoạch giai đoạn trước. Trọng tâm phát triển hạ tầng trong giai đoạn này là mở rộng sân đỗ tàu bay và nhà ga hành khách, đáp ứng nhu cầu khai thác tăng lên.

Cụ thể, sân đỗ tàu bay được quy hoạch mở rộng để phục vụ công suất 7 triệu hành khách/năm. Tổng số vị trí đỗ tàu bay dự kiến khoảng 20 vị trí code C hoặc phương án kết hợp 4 vị trí code E và 12 vị trí code C.

Nhà ga hành khách cũng được định hướng mở rộng, nâng công suất khai thác lên khoảng 7 triệu hành khách/năm.

Theo hồ sơ quy hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đề xuất gần 845ha.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã trình Bộ Xây dựng hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân.

Cơ quan này cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh nơi có cảng hàng không và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến tham gia, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân, trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.