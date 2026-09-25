Đề xuất xây dựng Tháp vọng cảnh cao 70m bên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn

Ngày 25/9, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng nhằm xem xét đề xuất của nhà đầu tư về các phương án xây dựng dự án Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng. Điểm đặc biệt của dự án là 100% nguồn vốn do nhà đầu tư tự bố trí, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo chi tiết về quy mô và định hướng phát triển của dự án. Theo đó, công trình Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng được thiết kế với chiều cao ấn tượng khoảng 70m, có sức chứa tối đa lên tới khoảng 200 người cùng một thời điểm.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: LS.

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dân và du khách, công trình dự kiến sẽ được trang bị hệ thống thang máy hiện đại để di chuyển lên tháp. Không gian bên trong Tháp vọng cảnh sẽ được phân bổ thành nhiều khu vực chức năng đa dạng, tiêu biểu như: khu vực trưng bày các sản phẩm văn hóa, khu vực cung cấp dịch vụ...

Phối cảnh Tháp vọng cảnh cao 70m bên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn - Ảnh: LS.

Đáng chú ý, trong chương trình làm việc, đại diện nhà đầu tư đã trình bày hai phương án xây dựng cụ thể để tỉnh có cơ sở lựa chọn. Phương án thứ nhất là xây dựng Tháp vọng cảnh kết hợp với cầu kính đi bộ bắc qua sông Kỳ Cùng, tạo thành một quần thể kiến trúc liền mạch. Phương án thứ hai là xây dựng Tháp vọng cảnh trực tiếp trên dòng sông Kỳ Cùng.

Chủ đầu tư phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: LS.

Đại diện nhà đầu tư khẳng định dù thực hiện theo phương án nào, dự án cũng sẽ được triển khai theo hình thức xã hội hóa. Nhà đầu tư cam kết tự chủ hoàn toàn trong việc bố trí nguồn vốn xây dựng mà không cần sử dụng đến nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Nếu được tỉnh chấp thuận chủ trương, đơn vị sẽ nhanh chóng bắt tay vào hoàn thiện hồ sơ để triển khai các bước tiếp theo.

Trên cơ sở các đề xuất, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã dành thời gian tập trung phân tích, trao đổi sâu về từng phương án.

Nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác đầu tư đã được đưa ra bàn thảo như: các thủ tục thuê đất, hình thức sử dụng đất, thuê mặt nước; phương pháp thi công đảm bảo không gây ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của sông Kỳ Cùng; cũng như sự hài hòa về kiến trúc và cảnh quan xung quanh công trình.

Qua lắng nghe và trao đổi, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các sở ngành đều ghi nhận, đánh giá rất cao ý tưởng, kiến trúc cũng như phối cảnh mà nhà đầu tư đã thể hiện trong cả hai phương án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh yêu cầu ngay sau hội nghị, đại diện các sở, ngành liên quan cần nhanh chóng vào cuộc nghiên cứu, xem xét các vấn đề xoay quanh đề xuất của nhà đầu tư; đồng thời chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: LS.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đặc biệt lưu ý trong quá trình thẩm định các phương án xây dựng, các cơ quan chức năng phải chú trọng đánh giá tính hiệu quả của dự án, đảm bảo công trình tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch chung của tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành theo đúng thẩm quyền được giao.

Về phía nhà đầu tư, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi cơ quan chức năng thẩm duyệt.

Về việc chốt phương án thi công cuối cùng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ rõ: Tỉnh sẽ xem xét và đưa ra quyết định sau khi nhà đầu tư hoàn tất mọi công việc liên quan đến hồ sơ và thủ tục pháp lý.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng khẳng định chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng nhà đầu tư xuyên suốt từ giai đoạn hoàn thiện thủ tục ban đầu, đến quá trình triển khai thi công xây dựng, cho tới khi đưa công trình vào khai thác và vận hành.