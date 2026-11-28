Những điểm nghẽn trong quản trị giáo dục

Chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” tiếp tục phiên làm việc toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trình bày báo cáo trung tâm, đề dẫn về tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Trình bày báo cáo trung tâm tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, việc triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW, đặc biệt sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đã thúc đẩy nhiều cơ chế, chính sách đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực.

Cơ hội tiếp cận giáo dục được mở rộng thông qua các chính sách miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bảo đảm bữa ăn nội trú, bán trú và đầu tư trường nội trú tại các xã biên giới. Chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, lộ trình cấp sách giáo khoa miễn phí, học bổng quốc gia và tín dụng ưu đãi cho sinh viên cũng góp phần tạo thêm cơ hội học tập.

Đối với đội ngũ nhà giáo, việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề và phân cấp tuyển dụng, bố trí giáo viên giúp địa phương chủ động hơn trong bổ sung nhân lực. Ở giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục từng bước đổi mới, gắn với hướng nghiệp, phân luồng và mở thêm lựa chọn cho học sinh.

Trong giáo dục nghề nghiệp và đại học, mạng lưới cơ sở đào tạo được rà soát, sắp xếp; quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình được mở rộng. Hợp tác với doanh nghiệp, đặt hàng đào tạo và tăng cường thực hành cũng được thúc đẩy nhằm gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.

Chuyển đổi số bước đầu tạo nền tảng mới cho quản trị giáo dục. Cơ sở dữ liệu ngành từng bước được hoàn thiện, văn bằng số và dịch vụ công trực tuyến được triển khai, góp phần giảm giấy tờ, thủ tục trong quản lý và học tập.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, kết quả chính sách chưa đồng đều giữa các địa phương. Hệ thống chính sách vẫn thiếu tính đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Việc sắp xếp trường, lớp và bố trí cán bộ quản lý ở một số nơi còn lúng túng; một số chính sách hỗ trợ người học nằm ở nhiều văn bản, có sự giao thoa về thẩm quyền, cần được hướng dẫn thống nhất.

Một điểm nghẽn đáng chú ý là tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo môn học, cấp học và địa bàn. Chính sách đối với nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời, trong đó có chính sách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 71 và Luật Giáo dục.

Cơ sở vật chất và hạ tầng số cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số đô thị thiếu chỗ học do dân số tăng nhanh; tại vùng khó khăn, nhiều nơi còn thiếu phòng học, thiết bị dạy học và đường truyền. Các trường nghề, trường đại học cần thêm không gian phát triển, cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng tính toán phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Về tài chính, mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo cần được theo dõi đồng thời giữa chi thường xuyên và vốn đầu tư phát triển. Trong khi đó, dữ liệu về vốn, tài chính, đầu tư và tài sản còn phân tán, gây khó khăn cho việc xác định thứ tự ưu tiên và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Kết nối dữ liệu, nâng cao năng lực số

Từ những vấn đề trên, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề xuất đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt, trách nhiệm của từng cấp và nguồn lực đi kèm; đồng thời có chuẩn và cơ chế giám sát việc thực hiện.

Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là xây dựng nền tảng số quốc gia về quản trị giáo dục, kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư. Khi dữ liệu được liên thông, cơ quan quản lý có cơ sở dự báo nhu cầu giáo viên, phòng học và nhân lực; xác định địa bàn, ngành học cần ưu tiên đầu tư cũng như đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh đó, nguồn lực cần được tập trung đầu tư có trọng tâm, tăng cường liên kết giữa ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội. Với giáo dục mầm non, phổ thông, cần ưu tiên vùng khó khăn, xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh. Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, cần tập trung nâng cấp xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật theo hướng nhiều cơ sở có thể cùng khai thác.

Bộ trưởng cũng đề nghị gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp. Việc đặt hàng đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành nghề, trình độ và thời điểm. Doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành và đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Kết quả việc làm cần trở thành căn cứ để điều chỉnh quy mô và nội dung đào tạo.

Đại biểu tham gia hội thảo

Một định hướng khác là phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, thúc đẩy học tập suốt đời; hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập để người học có thể học liên thông hoặc quay lại học khi cần bổ sung kỹ năng. Việc đào tạo lại cho người lao động cũng cần được đẩy mạnh để đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.

Đặc biệt, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý yêu cầu nâng cao năng lực số trong quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cùng với việc chuẩn hóa, kết nối dữ liệu, cần xác định rõ thẩm quyền truy cập, khai thác và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy, học, kiểm tra và đánh giá cần có hướng dẫn cụ thể về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của người sử dụng.

Toàn cảnh hội thảo.

Theo Bộ trưởng, hiệu quả chính sách phải được đánh giá bằng những thay đổi cụ thể trong thực tiễn: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí được giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.