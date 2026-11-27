Sáng 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo".

Một chuẩn đầu ra - ba tầng đánh giá - bốn vòng phản hồi

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy - Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, ĐHQG Hà Nội cho biết, việc kiểm tra đánh giá tác động rất lớn tới việc dạy và học cũng như các định hướng chuyên môn trong nhà trường, đơn cử như việc học môn ngoại ngữ. Tuy nhiên, hiện chưa có công cụ rõ ràng để đánh giá.

Ông Huy ví dụ, một trong thay đổi lớn có thể nhận thấy là số thí sinh đạt điểm 10 của môn Toán. Trước năm 2024, không có thí sinh đạt điểm 10, nhưng đến năm 2025 và 2026, đặc biệt năm 2026, số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn Toán rất cao. Năm 2026, thí sinh dưới điểm 5 môn Toán chỉ còn 38%.

Điều này cho thấy đề thi đã tốt hơn, phân hóa cao hơn, dù vậy vẫn thiếu công cụ để đánh giá được chất lượng dạy học đã tăng lên hay chưa.

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy - Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, ĐHQG Hà Nội (Ảnh: Đình Tuệ).

Từ phân tích dữ liệu công khai của hai kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (năm 2025, 2026), đồng thời trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy đề xuất cần xây dựng Khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh THPT theo kiến trúc "một chuẩn đầu ra - ba tầng đánh giá - bốn vòng phản hồi" (chuẩn đầu ra là hệ thống yêu cầu cần đạt; ba tầng gồm đánh giá học tập trong lớp, đánh giá công nhận kết quả học tập và thi chuẩn hóa; bốn vòng phản hồi hướng tới học sinh, giáo viên, nhà trường và cơ quan quản lý), kèm cơ sở pháp lý cho cơ chế điều chỉnh liên trường.

"Với khung quốc gia này, hoạt động thi kiểm tra đánh giá sẽ mạch lạc, rõ ràng, đem đến những kết quả tốt", ông Huy nói.

Một vấn đề khác được ông đặt ra là sự chênh lệch giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ, trong khi tỉ lệ tốt nghiệp nhiều năm vẫn duy trì trên 99%.

Một trong những nguyên nhân là điểm học bạ chiếm 50% trong công thức xét công nhận tốt nghiệp THPT, nhưng lại là thành tố ít có khả năng phân hóa. Ở một số nơi, tình trạng lạm phát điểm số còn khiến kết quả học bạ chưa phản ánh đúng năng lực thực tế của học sinh.

Để khắc phục, ông đề xuất nghiên cứu phương án "neo" điểm học bạ theo phổ điểm bài thi tốt nghiệp THPT.

Chẳng hạn, điểm trung bình học bạ môn Toán của học sinh một trường đạt 8,5, nhưng điểm trung bình môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh trường đó chỉ đạt 5,5. Khi chuẩn hóa điểm học bạ để phục vụ xét tuyển đại học, có thể sử dụng kết quả bài thi tốt nghiệp làm điểm neo để điều chỉnh.

Theo ông Huy, đây là một cách tham chiếu nhằm hạn chế tình trạng điểm học bạ cao nhưng không tương xứng với năng lực thể hiện qua bài thi. Khi có cơ chế đối sánh, các thầy cô trong quá trình dạy học cũng buộc phải có cách kiểm tra, đánh giá thực chất hơn.

Đối với bài thi tuyển sinh, ông đề xuất cần phải xây dựng được một hồ sơ năng lực cho từng chương trình đào tạo thay vì một điểm số hoặc một phương thức tuyển sinh. Các trường phải chỉ ra để vào được chương trình này thì năng lực đầu vào của người học là gì, chứ không phải là điểm các môn thi là bao nhiêu.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể ban hành một quy trình, mẫu chuẩn để các trường có hồ sơ năng lực đầu vào. Lúc đó, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một phương thức tuyển sinh nào phù hợp, miễn là đáp ứng được yêu cầu về năng lực đầu vào", ông Huy nêu.

Cách làm này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo. Các trường phải chứng minh được phương thức tuyển sinh mình lựa chọn có khả năng đánh giá và tuyển đúng người học phù hợp với chương trình đào tạo.

Quyết liệt các giải pháp dạy thực chất, học thực chất

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Huế cho biết, địa phương đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 71 bằng nhiều giải pháp và bước đầu mang lại kết quả khả thi.

Một trong những giải pháp nổi bật được ngành Giáo dục Huế chú trọng là thực hiện dạy thực chất, học thực chất thông qua đổi mới kiểm tra, đánh giá.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Huế (Ảnh: Media Quốc hội).

Từ năm 2020, ngành đã triển khai quy trình đánh giá học sinh, tổ chức kiểm tra chung và xây dựng ngân hàng đề kiểm tra dùng chung trong các trường học trên địa bàn. Cụ thể, giáo viên không tự ra đề kiểm tra học sinh lớp mình; đối với các khối cuối cấp từ lớp 9 đến lớp 12, Sở GD&ĐT tổ chức ra đề chung.

Theo ông Nguyễn Tân, giải pháp này không chỉ bảo đảm tính đồng bộ, công bằng trong kiểm tra, đánh giá mà còn giúp ngành nhận diện mức độ triển khai Chương trình GDPT 2018 của giáo viên.

Thông qua việc tiếp cận, phân tích đề kiểm tra, các chuyên viên Sở GD&ĐT có cơ sở đánh giá việc thực hiện chương trình tại nhà trường, từ đó xác định những nội dung cần hỗ trợ, hướng dẫn thêm đối với đội ngũ giáo viên.

Việc sử dụng đề kiểm tra chung cũng góp phần hạn chế bệnh thành tích, bảo đảm đánh giá khách quan hơn kết quả học tập của học sinh. Qua đó, từng bước nâng cao tính thực chất trong dạy và học, đồng thời hạn chế tình trạng dạy thêm sai quy định.