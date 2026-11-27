Ba cấp độ của kiểm tra, đánh giá học sinh

Trình bày tham luận về Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại Hội thảo Giáo dục 2026, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý Chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng, kiểm tra, đánh giá có ảnh hưởng lớn đến tổ chức dạy học cũng như việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm mục tiêu giáo dục.

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Hiện nay, khung pháp lý và thể chế cho giáo dục phổ thông, giáo dục đại học nói riêng và giáo dục nói chung đã từng bước được hoàn thiện. Vấn đề trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng đổi mới, trong đó có hai đề án quan trọng do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì: đổi mới thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và đổi mới tuyển sinh. Đây là những đề án có khả năng tác động lớn đến diện mạo công tác thi, kiểm tra, đánh giá, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học giáo dục phổ thông.

Theo PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, công tác kiểm tra, đánh giá cần được nhìn nhận ở ba cấp độ với mục tiêu riêng biệt. Thứ nhất là đánh giá vì học tập, nhằm thúc đẩy quá trình dạy và học, cải thiện kết quả học tập của người học. Thứ hai là đánh giá kết quả học tập phục vụ công nhận, chuyển cấp và tốt nghiệp. Thứ ba là đánh giá tổng thể chất lượng hệ thống giáo dục trên cơ sở nhiều công cụ khác nhau, cung cấp thông tin cho công tác điều hành chính sách và phân bổ nguồn lực.

Phân tích thực tiễn, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy dẫn chứng, việc thay đổi tỷ trọng xét tốt nghiệp từ 70% điểm thi và 30% học bạ sang 50% - 50% cũng đặt ra vấn đề cần xem xét. Khi hai thành tố có mức độ phân hóa khác nhau, thành tố ít phân hóa hơn là điểm học bạ có thể chi phối kết quả chung. Vì vậy, cần có cơ chế bảo đảm sự tương thích và công bằng giữa các phương thức đánh giá.

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy cũng lưu ý tác động của kiểm tra, đánh giá đến định hướng dạy và học. Năm 2026, khi ngoại ngữ là môn thi tự chọn, chỉ 28,39% thí sinh đăng ký dự thi môn này. Trong khi đó, chủ trương đặt ra là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Cách thức tổ chức thi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn môn học, từ đó tác động đến định hướng chuyên môn trong nhà trường.

Lấy chuẩn đầu ra làm nền tảng

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy đề xuất xây dựng khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh THPT, lấy chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm nền tảng.

Theo đó, mọi hoạt động kiểm tra, đánh giá cần bám sát mục tiêu và yêu cầu cần đạt của Chương trình đối với từng lớp học, cấp học và môn học. Đây là cơ sở để thiết kế công cụ đánh giá phù hợp, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu giáo dục và kết quả đo lường.

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy đề xuất xây dựng khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh THPT, lấy chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm nền tảng. Ảnh: quochoi.vn

Khung đánh giá cần phân định rõ các cấp độ, mục tiêu đánh giá, đồng thời thiết lập 4 vòng phản hồi. Trong đó, phản hồi cho người học có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nhận diện điểm mạnh, điểm yếu để điều chỉnh quá trình học tập.

Giáo viên và tổ chuyên môn cần có thông tin đánh giá để cải tiến hoạt động dạy học; nhà trường, địa phương sử dụng kết quả để xây dựng chính sách, bố trí nguồn lực phù hợp; cơ quan quản lý có thêm căn cứ phục vụ công tác quản lý và điều hành.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm chất lượng đánh giá giữa các trường, nhất là khi kết quả học bạ ngày càng có vai trò lớn trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Câu hỏi đặt ra là điểm 8 ở trường này có tương đương điểm 8 ở trường khác hay không? Thực tế, sự khác biệt trong cách đánh giá giữa các cơ sở giáo dục có thể dẫn đến tình trạng lạm phát điểm số, khiến kết quả học bạ chưa phản ánh thống nhất năng lực người học.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp để giáo viên đổi mới phương pháp dạy và học. Đặc biệt, cần huy động sự tham gia của các cơ sở đào tạo giáo viên và tổ chức khảo thí để đồng hành với trường phổ thông trong thiết kế, triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Đối với công tác tuyển sinh, PGS.TS. Nghiêm Xuân Huy đề xuất xây dựng hồ sơ năng lực đầu vào cho từng chương trình đào tạo, thay vì chỉ căn cứ vào điểm số hoặc một phương thức tuyển sinh cụ thể. Trên cơ sở đó, cơ sở đào tạo có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, để đánh giá được đúng yêu cầu năng lực đầu vào. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể ban hành quy trình, mẫu chuẩn để các trường triển khai thống nhất và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá cần được triển khai đồng bộ từ lớp học, nhà trường đến cấp hệ thống. Khi kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực người học, có cơ chế đối sánh và bảo đảm chất lượng giữa các cơ sở giáo dục, hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá sẽ thực sự trở thành công cụ thúc đẩy chất lượng dạy và học, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả tuyển sinh và đào tạo.