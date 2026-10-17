Đề xuất xây dựng bờ kè chống sạt lở tuyến đường độc đạo vùng cao Trà Giáp

Các sở, ngành và địa phương kiểm tra, khảo sát các vị trí sạt lở trên tuyến ĐH4.

Theo UBND xã Trà Giáp, tuyến đường ĐH4 là tuyến độc đạo, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kết nối giao thông, phục vụ đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa, tiếp cận các công trình và dịch vụ thiết yếu, đồng thời bảo đảm việc đi lại của cán bộ, lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Tuy nhiên qua các đợt mưa bão cuối năm 2025, đoạn từ khu vực suối Part về Đảng uỷ xã và từ cầu Hải Hà đến UBND xã Trà Giáp xuất hiện các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình lân cận trên trục đường và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông, đi lại của nhân dân.

Một số vị trí sạt lở trên tuyến ĐH4.

Nhằm chủ động bảo vệ tuyến giao thông và các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng; hạn chế thiệt hại về người, tài sản và hạ tầng thiết yếu khi xảy ra mưa lớn, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tạo nền tảng ổn định cho phát triển KT-XH, xã Trà Giáp kiến nghị UBND TP Đà Nẵng đầu tư dự án kè chống sạt lở dọc tuyến đường, chiều dài khoảng 4km (một số vị trí xung yếu, sạt lở và có nguy cơ sạt lở) bằng các biện pháp gia cố bê-tông, kè rọ đá và các hạng mục phụ trợ khác phù hợp. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trước đề xuất của địa phương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND xã Trà Giáp, các sở, ngành liên quan kiểm tra, khảo sát thực tế; đánh giá sự cấp thiết phải đầu tư dự án kè chống sạt lở dọc theo tuyến đường ĐH4, tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 10-2026.