Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xây cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng tại Điều 8 dự thảo.

Xây cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng

Điều 8: Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan xây dựng, quản lý, cập nhật và công bố Cơ sở dữ liệu tên để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham khảo, sử dụng để xây dựng ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng tại địa phương.

Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng bao gồm:

a) Tên danh nhân Việt Nam có đóng góp tiêu biểu đối với đất nước; danh nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt đối với Việt Nam;

b) Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng có ý nghĩa tiêu biểu đối với đất nước;

c) Tên địa danh có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất nước;

d) Tên theo tập quán và các tên gọi khác có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu ở phạm vi quốc gia hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều địa phương.

UBND tỉnh xây dựng, công bố, cập nhật thường xuyên ngân hàng tên tại các tỉnh

2. Ngân hàng tên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, công bố và cập nhật thường xuyên. Cơ quan chuyên môn về văn hóa là cơ quan đầu mối xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác ngân hàng tên; tổ chức nghiên cứu, xác minh nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa và các thông tin có liên quan đối với tên dự kiến đưa vào ngân hàng tên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt ngân hàng tên và việc bổ sung ngân hàng tên.

Ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng bao gồm

Ngân hàng tên bao gồm:

Tên đã được sử dụng;

Tên đã được nghiên cứu, xác minh và đề xuất sử dụng;

Thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị của tên;

Tình trạng sử dụng của từng tên;

Thông tin khác cần thiết.

Quy tắc sử dụng, bổ sung tên vào ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng

Ngân hàng tên phải được cập nhật thường xuyên, số hóa và công khai theo quy định. Tên chưa có trong ngân hàng tên được xem xét để đặt tên nếu đáp ứng quy định của Quy chế này.

Việc bổ sung tên vào ngân hàng tên của địa phương được thực hiện đồng thời trong quá trình xem xét phương án đặt tên.

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung vào ngân hàng tên của trung ương./.