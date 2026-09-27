Đề xuất xây Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, vốn 1.300 tỉ đồng

UBND tỉnh An Giang vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc tại đặc khu Phú Quốc.

Theo đề xuất, dự án thuộc nhóm B trong lĩnh vực y tế, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.300 tỉ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Trung tâm y tế Phú Quốc hiện nay.

Bệnh viện dự kiến được xây dựng tại khu dân cư và tái định cư khu vực Đồng Cây Sao, thuộc khu phố Cửa Dương và khu phố Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, trên diện tích khoảng 131.063 m². Công suất thiết kế 500 giường bệnh.

Dự án gồm các khối chức năng khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, cấp cứu - hồi sức tích cực, phẫu thuật - gây mê hồi sức, cận lâm sàng và hành chính - quản trị. Bên cạnh đó là nhà ở tập thể, các công trình phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị y tế chuyên dùng.

Theo UBND tỉnh An Giang, bệnh viện được định hướng xây dựng với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu, đáp ứng tiêu chuẩn tương đương bệnh viện hạng I và phù hợp đặc thù y tế biển, đảo.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện được kỳ vọng nâng cao năng lực khám, chẩn đoán, điều trị và cấp cứu cho người dân, du khách; đồng thời từng bước trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao tại khu vực Phú Quốc - địa bàn phát triển du lịch trọng điểm quốc gia.

Dự án cũng nhằm giảm việc chuyển tuyến người bệnh vào đất liền, qua đó giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và các cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận.

Trung tâm Y tế Phú Quốc được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 1999, đến nay một số hạng mục đã xuống cấp, khuôn viên chật hẹp, không còn đủ quỹ đất để tiếp tục mở rộng.

Hiện Phú Quốc có 2 cơ sở khám chữa bệnh nội trú, gồm 1 cơ sở công lập và 1 cơ sở ngoài công lập. Trong đó, Trung tâm Y tế Phú Quốc là cơ sở công lập với quy mô hơn 400 giường, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và du khách.

Tuy nhiên, Trung tâm Y tế Phú Quốc được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 1999, đến nay một số hạng mục đã xuống cấp, khuôn viên chật hẹp, không còn đủ quỹ đất để tiếp tục mở rộng. Một số máy móc, thiết bị cũng đã xuống cấp hoặc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu điều trị chuyên sâu.

Đặc thù Phú Quốc là địa bàn hải đảo khiến việc vận chuyển người bệnh vào đất liền gặp nhiều khó khăn, mất thời gian, nhất là đối với các trường hợp cấp cứu và bệnh nặng.

Theo kế hoạch đề xuất, dự án được chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.