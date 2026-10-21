Đề xuất xác thực danh tính người đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến
Sáng 21/10, góp ý thảo luận tại Tổ 1, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội về các dự án luật liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, y tế và hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người, các ĐBQH đề nghị việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác trực tuyến trên nền tảng số cần thông qua cơ chế xác thực sinh trắc học hoặc chữ ký số cá nhân trên ứng dụng định danh quốc gia.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/de-xuat-xac-thuc-danh-tinh-nguoi-dang-ky-hien-mo-tang-truc-tuyen-10435117.html