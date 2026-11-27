Bà Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu (Ảnh: Media Quốc hội)

Giải quyết khoảng trống để học tập suốt đời đi vào cuộc sống

Ngày 27/11, tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, hệ thống pháp luật về giáo dục hiện nay cơ bản đồng bộ và tương đối hoàn thiện, song vẫn còn những khoảng trống cần được giải quyết để học tập suốt đời thực sự đi vào cuộc sống.

Theo đó, hành lang pháp lý cho các thiết chế và nhóm đối tượng tham gia học tập suốt đời chưa được quy định đầy đủ. Pháp luật hiện hành chủ yếu đề cập học tập suốt đời ở góc độ quan điểm, gắn với giáo dục thường xuyên, trong khi cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện tại địa phương, trường đại học, cao đẳng, cơ quan, đoàn thể và các mô hình đào tạo dành cho người trưởng thành chưa thực sự rõ ràng. Điều này gây lúng túng trong quản lý và tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự do.

Từ đó, bà Hoa đề xuất ưu tiên xây dựng Luật Học tập suốt đời theo định hướng tại Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị. Bà Hoa cho rằng, giáo dục người lớn và học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài. Việc hoàn thiện thể chế cần làm rõ trách nhiệm của Nhà nước, xã hội, cộng đồng và từng cá nhân, tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập linh hoạt, liên tục và suốt đời.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhấn mạnh, cần bảo đảm chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông để người học tự nguyện lựa chọn, tiếp tục học tập suốt đời. Tự chủ đại học cần đi cùng trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản.

Sử dụng đề kiểm tra chung: Góp phần hạn chế bệnh thành tích

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP. Huế chia sẻ, địa phương đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 71 bằng nhiều giải pháp và bước đầu mang lại kết quả khả thi. Một trong những giải pháp nổi bật được ngành Giáo dục Huế chú trọng là thực hiện dạy thực chất, học thực chất thông qua đổi mới kiểm tra, đánh giá.

Theo ông Tân, việc sử dụng đề kiểm tra chung cũng góp phần hạn chế bệnh thành tích, bảo đảm đánh giá khách quan hơn kết quả học tập của học sinh. Qua đó, từng bước nâng cao tính thực chất trong dạy và học, đồng thời hạn chế tình trạng dạy thêm sai quy định.

Từ phân tích dữ liệu công khai của hai kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông và kết quả PISA 2025, đồng thời trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học quốc gia Hà Nội đề xuất cơ chế điều chỉnh liên trường gồm ba bước, khởi đầu bằng điều chỉnh thống kê giữ nguyên thứ hạng học sinh do giáo viên xác định. Đồng thời đưa 5 kiến nghị đối với hai đề án đang được xây dựng theo Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 281/NQ-CP.

Theo đó, xây dựng Khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh theo kiến trúc “một chuẩn đầu ra - ba tầng đánh giá - bốn vòng phản hồi” kèm cơ sở pháp lý cho cơ chế điều chỉnh liên trường.

Đề án tổ chức thi trên máy tính cần có nghiên cứu tương đương riêng cho từng môn, công bố trước khi triển khai, và công bố phương pháp bảo đảm tính so sánh được giữa kết quả thi trên giấy và thi trên máy tính trong giai đoạn tổ chức song song.

Bên cạnh đó, theo ông Huy, đề án đổi mới tuyển sinh đại học cần xác lập chuẩn đầu vào thống nhất dưới dạng ngưỡng năng lực tối thiểu có căn cứ thực chứng, chuẩn hóa nghĩa vụ giải trình của cơ sở đào tạo, và chỉ sử dụng điểm học bạ đã điều chỉnh khi cơ chế điều chỉnh liên trường đi vào vận hành.