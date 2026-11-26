Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đặc biệt đề xuất ba mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 9%, 7% và 5%, với thời gian áp dụng tối đa 37 năm. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó đề xuất các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và thuê mặt nước đối với một số nhóm dự án đầu tư.

Theo dự thảo, đối tượng được hưởng ưu đãi bao gồm dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hoặc Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược; dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, chính sách còn áp dụng với dự án đầu tư trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng, dự trữ hàng hóa cho khu vực và quốc tế; trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển; hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn, điện toán đám mây, hạ tầng di động từ 5G trở lên và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo đề xuất ba mức ưu đãi. Cụ thể, thuế suất 9% trong 30 năm áp dụng đối với các dự án đáp ứng điều kiện quy định; thuế suất 7% trong 33 năm đối với các dự án thuộc nhóm đáp ứng điều kiện ưu đãi cao hơn; thuế suất 5% trong 37 năm dành cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các dự án đáp ứng những tiêu chí đặc biệt về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi hoặc giá trị gia tăng trong nước.

Về thời gian miễn, giảm thuế, dự thảo đề xuất miễn thuế 5 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 10 năm tiếp theo đối với nhóm dự án hưởng thuế suất 9%. Với nhóm hưởng thuế suất 7%, thời gian miễn thuế là 6 năm, giảm 50% trong 12 năm tiếp theo. Nhóm hưởng thuế suất 5% được miễn thuế 6 năm, giảm 50% trong 13 năm tiếp theo.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, mức miễn lần lượt là 18 năm, 20 năm và 22 năm, tương ứng với ba nhóm ưu đãi; thời gian còn lại được giảm từ 55% đến 75%.

Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.