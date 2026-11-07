Đề xuất ưu đãi thuế, kéo dài thời hạn hoạt động cho dự án du lịch quy mô lớn

Sáng ngày 7/11, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết gồm 14 Điều với 7 nhóm chính sách lớn; được thiết kế theo hướng chỉ quy định khung chính sách đặc thù, cấp bách thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đồng thời thắt chặt điều kiện hưởng ưu đãi, tăng cường kiểm soát, hậu kiểm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình của Chính phủ. Ảnh: Media Quốc hội

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch, dự thảo Nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng. Đồng thời phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại.

Cụ thể, dự án du lịch chất lượng cao có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng (trong đó vốn dành cho các hạng mục du lịch tối thiểu 1.500 tỷ đồng và tạo việc làm cho ít nhất 1.000 lao động), được hỗ trợ hạ tầng trong và ngoài hàng rào dự án, ưu tiên xúc tiến đầu tư và hỗ trợ thủ tục hành chính qua một đầu mối. Chính sách thuê nhà, đất là tài sản công chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước.

Đối với dự án du lịch động lực, quy mô vốn đầu tư phải từ 10.000 tỷ đồng, trong đó các hạng mục du lịch chiếm tối thiểu 5.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho ít nhất 1.500 lao động. Chính phủ đề xuất thí điểm trong 5 năm việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, với mức thấp nhất là 10%, cùng chính sách miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, quy mô tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 15.000 tỷ đồng dành cho các hạng mục du lịch và tạo việc làm cho tối thiểu 2.000 lao động, được đề xuất thời hạn hoạt động lên đến 70 năm. Nhóm dự án này còn được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong không quá 9 năm tiếp theo.

Các ưu đãi nêu trên không áp dụng đối với hợp phần kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và kinh doanh bất động sản. Chính sách ưu đãi chỉ dành cho các hạng mục, hoạt động du lịch. Dự án phải giải ngân tối thiểu 30% vốn đầu tư trong 3 năm.

Nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, Chính phủ đề xuất thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%.

Đề xuất thí điểm hoạt động du lịch, giải trí 24/7

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới.

Theo đó, các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn và hoạt động kinh tế đêm được đề xuất hoạt động 24/7, áp dụng thủ tục rút gọn và cấp phép một lần. Việc thử nghiệm được thực hiện theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, với thời hạn tối đa 5 năm.

Đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới có sự tham gia của cộng đồng, hoạt động trên nền tảng số, kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Chính phủ đề xuất chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với các đối tượng đáp ứng điều kiện do Chính phủ quy định.

Về chính sách thị thực, dự thảo đề xuất mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm, áp dụng thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên nhóm khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại và khách tham gia hội nghị, hội thảo. Đồng thời, đề xuất thí điểm có kiểm soát chính sách thị thực đối với người nước ngoài làm việc từ xa, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe dài ngày tại Việt Nam.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước để đầu tư hạ tầng thiết yếu, hạ tầng giao thông kết nối các cửa ngõ quốc tế với các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia; hỗ trợ xúc tiến du lịch, đào tạo nhân lực và phát triển du lịch cộng đồng.

Cân nhắc mức ưu đãi đối với dự án quy mô lớn

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch. Tuy nhiên đề nghị làm rõ căn cứ xác định và tính khả thi của các tiêu chí về quy mô vốn đầu tư tối thiểu, tỷ lệ vốn dành cho hoạt động du lịch.

Ủy ban nhận định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược được đề xuất ở mức rất cao, trong khi chưa đánh giá được hiệu quả mang lại. Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng các quy định này.

Ủy ban cũng đề nghị hoàn thiện các quy định về điều kiện, mức ưu đãi, thời hạn, thẩm quyền quyết định và cơ chế thu hồi ưu đãi; bảo đảm các chính sách gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển bền vững.

Đối với chính sách thị thực đặc biệt, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính mới, tính đặc thù của chính sách; không quy định cụ thể chính sách thị thực dành cho chuyên gia, lao động kỹ thuật, nghệ sĩ, diễn viên trong Nghị quyết mà giao Chính phủ cân nhắc, xác định phù hợp với thực tiễn.

Theo đề xuất của Chính phủ, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036. Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội hằng năm, tổ chức sơ kết sau 5 năm và tổng kết sau 10 năm thực hiện.