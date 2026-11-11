Đề xuất ưu đãi thuế cho tổ chức, cá nhân đóng tàu thuyền không người lái

Sáng 11-11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), trong đó đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế, phí, tín dụng nhằm thu hút đầu tư và phát triển đội tàu hiện đại.

Đối với tàu biển, tàu sông sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo hoặc công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, dự thảo đề xuất miễn phí đăng ký, lệ phí trước bạ khi đăng ký lần đầu. Ảnh: Phương Vi

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển, tàu sông sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải hoặc tàu thuyền không người lái sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Dự thảo xác định tàu thuyền không người lái là phương tiện vận hành bằng hệ thống điều khiển từ xa hoặc tự động, không có hoặc chỉ có một phần thuyền viên trên tàu.

Ngoài chính sách dành cho cơ sở đóng tàu, Chính phủ còn đề xuất ưu đãi đối với các dự án chuyển đổi xanh trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Cụ thể, dự án được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm kể từ khi hoàn thành, đi vào hoạt động; đồng thời được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư và phương tiện chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, phục vụ tạo tài sản cố định hoặc trực tiếp cho hoạt động của dự án.

Đối với tàu biển, tàu sông sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo hoặc công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, dự thảo đề xuất miễn phí đăng ký, lệ phí trước bạ khi đăng ký lần đầu và phí trọng tải trong 5 năm kể từ ngày đăng ký.

Chính sách ưu đãi cũng hướng đến phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện, sát hạch thuyền viên được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10 năm đối với thu nhập từ hoạt động này, tính từ khi cơ sở được cấp phép. Các tổ chức còn được ưu tiên tiếp cận tín dụng để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và hưởng ưu đãi thuế khi mua sắm thiết bị đào tạo.

Bên cạnh ưu đãi thuế, dự thảo bổ sung cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các dự án cảng biển, cảng thủy nội địa và hạ tầng logistics quy mô lớn. Nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc danh mục ưu tiên được đề xuất miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền sử dụng khu vực biển. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh cảng thủy nội địa; cơ sở đóng mới, hoán cải, nâng cấp, sửa chữa tàu thuyền cũng được đề xuất miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm.

Dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, giữa năm 2027.