Đề xuất ưu đãi cho du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam tập trung xây dựng các chính sách mang tính then chốt thuộc thẩm quyền của Quốc hội để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo cơ chế chính sách đột phá để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Mục tiêu là đưa du lịch phát triển đột phá, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết tại chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ngày 7/11.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Nghị quyết. Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo Nghị quyết sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 14 điều với 7 nhóm chính sách cụ thể, bao gồm ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch.

Cùng với đó, hỗ trợ ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới có sự tham gia của cộng đồng dân cư kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp du lịch giải trí, văn hóa, thể thao kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ngoài ra, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch; hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch; thị thực đặc biệt, tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch.

Bà Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết cơ bản không phát sinh về nhân lực, bộ máy so với hiện hành. Nguồn lực tài chính cơ bản bảo đảm thực hiện nghị quyết từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực khơi thông các nguồn lực, tạo đột phá cho phát triển du lịch, định hình khung khổ pháp lý quan trọng.

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời thể chế hóa và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch.

Ủy ban tán thành việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà chưa được luật quy định hoặc đã quy định nhưng chưa đủ mạnh để tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch; tập trung vào các dự án có khả năng dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy du lịch phát triển đột phá tại các địa bàn theo định hướng phát triển.

Về phân loại, điều kiện dự án du lịch được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch, Ủy ban cơ bản tán thành quy định của dự thảo về việc phân loại theo 5 tiêu chí về loại hình, quy mô, địa bàn, hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững.

Đồng thời, đề nghị các loại hình dự án cần bám sát quy định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW; ưu tiên các chính sách đối với doanh nghiệp du lịch trong nước; làm rõ căn cứ xác định và tính khả thi đối với quy định về tiêu chí quy mô vốn đầu tư tối thiểu của dự án và tỷ lệ vốn đầu tư dành cho du lịch.