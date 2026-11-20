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Hai loại hình xổ số được hướng dẫn

Dự thảo quy định xổ số tự chọn số điện toán là loại hình xổ số được phát hành thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc Internet. Người tham gia lựa chọn một hoặc một số con số để dự thưởng theo thể lệ của từng sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố.

Xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay là loại hình xổ số được phát hành thông qua Internet, dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của một hoặc ít nhất hai trong các loại hình biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số. Kết quả trúng thưởng được xác định trước bằng hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên. Người tham gia dự thưởng biết kết quả ngay sau khi xác nhận tham gia dự thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm: Xổ số tự chọn số theo ma trận, theo dãy số, quay số nhanh và sản phẩm khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Sản phẩm xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay gồm: Xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay phát hành dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của một trong các loại hình biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số; Xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay phát hành dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của ít nhất hai trong các loại hình biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số; Sản phẩm xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Người chơi phải đủ 18 tuổi

Theo dự thảo, người tham gia dự thưởng phải là công dân Việt Nam đang ở trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người chơi phải từ đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Quyền hạn của người tham gia dự thưởng:Được công ty xổ số điện toán trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng; Được yêu cầu công ty xổ số điện toán giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng; Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Người tham gia dự thưởng có trách nhiệmtuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư này.

Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán, khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định để làm thủ tục lĩnh thưởng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Giá trị dự thưởng và trả thưởng

Giá trị mỗi lần tham gia từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng. Mức cụ thể do công ty xổ số điện toán quyết định và quy định tại thể lệ tham gia dự thưởng.

Với xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, giá trị mỗi lần tham gia là bội số nguyên của 10.000 đồng. Mức dự thưởng tối đa trong một ngày do công ty xổ số điện toán quy định tại thể lệ.

Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch của từng sản phẩm do công ty xây dựng nhưng không vượt quá 60% tổng giá trị vé xổ số dự kiến phát hành. Công ty có trách nhiệm xây dựng tỷ lệ, số lượng và cơ cấu giải thưởng phù hợp với từng sản phẩm, đồng thời quy định cụ thể trong thể lệ.

Dự thảo nêu ba phương thức trả thưởng: cố định; biến đổi theo doanh thu; hoặc kết hợp cả hai. Công ty xổ số điện toán lựa chọn phương thức phù hợp với từng sản phẩm và công bố tại thể lệ tham gia dự thưởng.

Đăng ký tài khoản khi chơi qua điện thoại, Internet

Người tham gia dự thưởng qua điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc Internet phải có tài khoản đăng ký tại công ty xổ số điện toán.

Khi đăng ký, người chơi phải khai báo và tự chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp, gồm: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số căn cước, căn cước công dân, định danh cá nhân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa bàn đăng ký tham gia dự thưởng; tài khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; cùng các nội dung khác theo quy định của công ty.

Sau khi đăng ký, người chơi được cấp mã số tài khoản để truy cập khi tham gia dự thưởng và có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài khoản, mật khẩu. Trường hợp người tham gia không thuộc đối tượng dự thưởng theo quy định, công ty xổ số điện toán có quyền từ chối trả thưởng khi người đó trúng thưởng.